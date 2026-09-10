دان زوجة حسام حسن لـ صدى البلد: همضي إبراء ذمة و مريت بحياة صعبة متتوصفش

كشفت دان آدم زوجة الكابتن حسام حسن عن تطورات جديدة في الخلاف القائم بينها وبين زوجها حسام حسن، مؤكدة أنها وصلت إلى مرحلة تشعر فيها بالإرهاق من الخلافات التي مرت بها خلال حياتها الزوجية، وأنها طلبت منه أكثر من مرة إنهاء الزواج بالطلاق، بعدما أكدت أنها لم تعد قادرة على الاستمرار.

وقالت دان في تصريحات لـ«صدى البلد» إنها طلبت من زوجها حسام حسن الطلاق، مؤكدة: «أنا خلاص تعبت من اللي المفروض كان يكون سندي في الحياة»، مشيرة إلى أنها مرت خلال الفترة الماضية بظروف وصفتها بأنها صعبة للغاية، ولم تعد قادرة على تحمل المزيد من الخلافات.

دان آدم: طلبت الطلاق مرتين

وأوضحت دان آدم أنها تحدثت مع زوجها في مناسبتين بشأن الطلاق، وقالت له بوضوح إنها مستعدة للتوقيع على إبراء ذمة مقابل إنهاء العلاقة الزوجية، في محاولة منها لوضع نهاية للخلافات التي تصاعدت بينهما.

وأضافت أن طلبها لم يكن مجرد حديث عابر، وإنما جاء بعد فترة من الضغوط والمشكلات التي جعلتها ترى أن الانفصال هو الحل المناسب بالنسبة لها، خاصة بعدما شعرت بأنها استنفدت قدرتها على الاستمرار في العلاقة بالشكل الحالي.

المأذون وصل إلى الفندق لإتمام الطلاق

وكشفت دان آدم عن تفاصيل اللحظة التي كان من المفترض خلالها إتمام إجراءات الطلاق، موضحة أن المأذون وصل إلى الفندق من أجل إنهاء إجراءات الانفصال.

وأشارت إلى أن زوجها كان مدركًا أن الطلاق في هذه الحالة سيكون الطلقة الثالثة، وهو ما جعل الموقف يتغير، بحسب روايتها، من الاستعداد لإنهاء العلاقة إلى محاولة احتواء الخلاف.



وأكدت دان آدم أن حسام حسن حاول بعد ذلك مصالحتهما، بدلًا من إتمام إجراءات الطلاق، في ظل إدراكه لتبعات الطلقة الثالثة على العلاقة الزوجية.

«مريت بحياة صعبة متتوصفش»

وعبرت دان آدم عن حجم الضغوط التي مرت بها خلال الفترة الماضية، قائلة إنها عاشت حياة صعبة لا تستطيع وصف تفاصيلها، وهو ما انعكس على موقفها من استمرار الزواج.