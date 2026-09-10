تم نقله منذ عام.. الداخلية تكشف مفاجأة فى ادعاءات سيدة بتستر ضابط عن هاربين من تنفيذ أحكام بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلاله القائمة على النشر، استغلال أحد ضباط الشرطة، لوظيفته، والتستر على هاربين من أحكام قضائية، وحماية عناصر إجرامية في الجيزة.

وبالفحص؛ أمكن تحديد الشاكية، مالكة شركة مقاولات «سبق اتهامها في عدد من القضايا، أبرزها ضرب وإتلاف عمد ومشاجرة وتبديد، ومحكوم عليها بالحبس في إحدى القضايا»، مقيمة بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وبسؤالها؛ قررت أنها نشرت المنشور المشار إليه، لصدور حكم قضائي لصالحها ضد طليقها، مالك محل هواتف «سبق اتهامه والحكم عليه بالحبس في 3 قضايا، هي: ضرب، وشيك بدون رصيد، وامتناع عن تنفيذ حكم»، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعدم تمكنها من تنفيذ الحكم.

وأضافت أنها اتهمت الضابط المشار إليه بالتقاعس عن تنفيذ الحكم؛ لكونها تعلم أنه مسئول عن تنفيذ الأحكام بالقسم، موضحة أنها لم تكن تعلم أنه ترك جهة تنفيذ الأحكام منذ نحو عام، ويعمل حاليًا بجهة أخرى؛ لعدم ترددها على القسم، خشية ضبطها في القضية المحكوم عليها فيها.

وبمواجهة الشاكية وطليقها بالأحكام الصادرة ضدهما؛ أقرا بها، فيما نفى الأخير صلته بالضابط المذكور.

واتُخذت الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.