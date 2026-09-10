قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مزايا وعيوب iPhone Duo.. أول هاتف قابل للطي من آبل
سعر الدولار اليوم الجمعة بعد ارتفاعه في 10 بنوك
مجدي طلبة: عودة محمد عبد المنعم للأهلي أفضل من التعاقد مع حسام عبد المجيد
مجلس الأمن يقر مناقشة عقوبات إيران رغم اعتراض الصين وروسيا
«مازادونا».. من هو إبراهيم مازة الذي خطف أنظار الكرة الذهبية؟
جلست مع أصدقائي الأطباء.. دياب يكشف كواليس مهمة لإتقان دوره في «بنج كلي»
حسن خليل: السنة النبوية أرست للمرأة مكانتها وكامل حقوقها وصانت كرامتها
مصرع وإصابة عدة أشخاص في حادث بجبال الألب السويسرية
أسامة جلال يتعرض لكسر في الساق خلال تدريبات بيراميدز
مانشستر يونايتد يضرب صباح بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
تم نقله منذ عام.. الداخلية تكشف مفاجأة فى ادعاءات سيدة بتستر ضابط عن هاربين من تنفيذ أحكام بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم الهجرة غير الشرعية؟ دار الإفتاء تحذر منها

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية
محمد شحتة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الهجرة غير الشرعية هي انتقال الشخص من بلده إلى بلدٍ آخر بطرقٍ مخالفةٍ للقوانين واللوائح المنظمة للسفر والدخول، كالتسلل عبر الحدود أو البحر، أو استعمال الوثائق المزورة، أو البقاء بعد انتهاء التأشيرة دون تجديد قانوني تُعدُّ أمرًا ممنوعًا شرعًا، ولا يجوز الإقدام عليها.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الهجرة غير الشرعية تشتمل عليه من مخالفةٍ لوليِّ الأمر الذي أمر الله بطاعته، وتعريضِ النفس للهلاك، وخرقِ القوانين والمعاهدات التي بين الدول، وما قد يصاحبها من الغشِّ والتدليس والتعاون على الإثم.

وأكدت دار الإفتاء أنه يجب على من أراد الهجرة أن يسلك الطرق النظامية والقانونية المشروعة المعتبرة لدى الدول.

خطورة الهجرة غير الشرعية

كما تتضمن كثيرٌ من صور هذه الهجرة ركوب البحر في مراكب غير مرخصة وغير صالحة للإبحار في أعالي البحار، محملة فوق طاقتها، مع سلوك طرق بحرية خطرة؛ للتهرب من خفر السواحل، وهو ما يُعدُّ تغريرًا بالنفس وتعريضًا لها للهلاك، وقد اتفق العلماء على تحريم ركوب البحر عند غلبة ظن الهلاك.

ويضع الدخول غير الرسمي المهاجِرَ تحت طائلة التتبع الأمني المستمر، فيتعرض للاعتقال والإهانة، وقد يضطر إلى أفعال مهينة كالتسول وافتراش الطرقات، مما يسيء إليه شخصيًّا وإلى بلده ودينه، ويعطي صورة سلبية عن المسلمين.

وقد نهى سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم عن إذلال النفس، فقال فيما رواه الإمام الترمذي: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه». وسئل: كيف؟ فقال: «يتعرض من البلاء لما لا يطيق».

وروى الطبراني عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من أعطى الذل من نفسه طائعًا غير مكره فليس منَّا».

دار الإفتاء الهجرة غير الشرعية مخالفة القوانين لوائح السفر التسلل عبر الحدود ركوب البحار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. انتهاء التوقيت الصيفي يوم خميس رسميًا

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع

قطع المياه

السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر: حسبي الله في اي حد عاداني

أحمد موسى

بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل

المتهمة

رقص خادش للحياء.. القبض على صانعة محتوى في الشروق

اغلاق طريق

غدا غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام مول "هايبر وان"

ترشيحاتنا

شراء هاتف ذكي

قبل ما تدفع السعر الكامل.. هل تعرف ما هو الوقت المثالي لشراء هاتف رائد؟

طريقة لتأمين واي فاي بيتك

في دقيقتين.. أسرع طريقة لتأمين واي فاي بيتك وتغيير الباسورد

هواتف Honor Magic 9

قبل إنطلاقه رسميا في 28 سبتمبر .. إليك مواصفات هاتف Honor Magic 9 الجديد

بالصور

مع موسم الدراسة .. اجعلى الجبنة الكريمي فى بيتك كل يوم بربع الثمن

الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي

أيهما أكثر أمانًا للأظافر الجل أم الأكريليك؟.. خبراء يكشفون المخاطر

مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك

ساندي تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. جريئة وساحرة

ساندي
ساندي
ساندي

ما لا تعرفه عن الوذمة اللمفاوية.. مرض يسبب تورما وألما شديدا يجعل المشي صعبا

الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد