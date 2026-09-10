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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من يستحق معاش المتوفى؟ قانون التأمينات يحدد المستحقين

المعاشات
المعاشات
عبد الرحمن سرحان

بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، تبدأ أسئلة الأسرة حول من يستحق معاش المتوفى؟ وما شروط صرف المعاش للأرملة والأبناء والوالدين؟، وهي حقوق نظمها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بشكل واضح.

وحدد القانون الفئات التي يمكن أن تستحق معاش المتوفى، مع وضع شروط خاصة لكل فئة، على أن يبدأ استحقاق المعاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

من هم المستحقون لمعاش المتوفى؟

تنص المادة 98 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على أن المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش هم:

الأرمل أو الأرملة.

الأبناء والبنات.

الوالدان.

الإخوة والأخوات.

ويشترط لاستحقاق كل فئة توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

هل الزوجة تستحق معاش زوجها المتوفى؟

حدد القانون شروط استحقاق الأرملة لمعاش زوجها المتوفى، ومن بينها أن يكون الزواج ثابتًا وفقًا للقواعد التي حددها القانون.

كما نظم القانون شروط استحقاق الأرمل لمعاش زوجته، ومن بينها ألا يكون متزوجًا بأخرى، وفقًا لما نصت عليه المادة 99.

متى يستحق الابن معاش والده؟

حدد قانون التأمينات سنًا أساسية لاستحقاق الابن، إذ يشترط ألا يكون قد بلغ 21 سنة، مع وجود استثناءات حددها القانون.

ومن أبرز هذه الاستثناءات الابن العاجز عن الكسب، وكذلك الطالب الذي يواصل تعليمه في مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها، بشرط توافر الضوابط والسن المحددة قانونًا.

كما وضع القانون قواعد خاصة للحاصل على مؤهل نهائي، بحسب سنه وعدم التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة.

وماذا عن الابنة؟

يشترط لاستحقاق البنت معاش والدها أو والدتها المتوفى أن تكون غير متزوجة، وفقًا للمادة 100 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وبالتالي فإن الحالة الاجتماعية للابنة تعد من الشروط الأساسية لاستمرار استحقاقها للمعاش وفقًا للقواعد القانونية.

هل الوالدان والإخوة والأخوات لهم حق في المعاش؟

نعم، أدرج القانون الوالدين والإخوة والأخوات ضمن الفئات التي يمكن أن تستحق المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

لكن الاستحقاق لا يكون لمجرد صلة القرابة، وإنما يشترط توافر الشروط التي حددها القانون لكل فئة في تاريخ الوفاة.

متى يبدأ صرف معاش المستحقين؟

وفقًا للمادة 98 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يستحق المستفيدون المعاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويتم توزيع المعاش وفقًا للأنصبة المحددة في الجدول رقم 7 المرافق للقانون.

هل توجد مستحقات أخرى للأسرة بعد الوفاة؟

ولا يقتصر الأمر على المعاش، إذ توضح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن منحة الوفاة تستحق عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتشمل منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة بالنسبة للمؤمن عليه، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

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