​بشرى للمعتمرين.. أحدث أسعار برامج العمرة 2026 وشروط السفر للأراضي المقدسة

​مع انطلاق الاستعدادات لـموسم العمرة الجديد 2026، تتجه أنظار الراغبين في زيارة الأراضي المقدسة نحو رصد أحدث الأسعار والتفاصيل الخاصة بالبرامج المتاحة، وسط اهتمام واسع بالباقات الاقتصادية التي تناسب مختلف الميزانيات، ويمثل هذا الموسم فرصة ذهبية للمعتمرين لترتيب رحلتهم الإيمانية بكل سهولة ويسر، مع الالتزام التام بالشروط والأوراق المطلوبة لضمان رحلة ميسرة وآمنة منذ لحظة الحجز وحتى العودة بسلامة الله.

برامج العمرة 2026

تقدم شركات السياحة برامج متنوعة للعمرة، بحيث يختار المعتمر المستوى الذي يتناسب مع احتياجاته وميزانيته، وتختلف البرامج من حيث الإقامة والخدمات ووسائل الانتقال، ومن أبرزها:

-البرنامج الاقتصادي: يناسب الراغبين في أداء العمرة بتكلفة أقل، ويشمل الإقامة في فنادق مناسبة، إلى جانب وسائل نقل جماعية لخدمة المعتمرين.

-البرنامج المتوسط: يوفر مستوى أعلى من الإقامة والخدمات، ومن بينها فنادق 4 نجوم ومواقع مناسبة بالقرب من الحرم، مع رحلات طيران مباشرة وخدمات إضافية وفق تفاصيل كل برنامج.

-برنامج VIP: يستهدف الراغبين في مستوى أكثر رفاهية، ويشمل الإقامة في فنادق 5 نجوم، بالإضافة إلى وسائل نقل خاصة وخدمات مميزة طوال فترة الرحلة.

شروط السفر للعمرة 2026

يحتاج الراغبون في السفر لأداء مناسك العمرة إلى استيفاء مجموعة من المتطلبات والإجراءات قبل السفر، ومن أبرز الشروط المتداولة:

-وجود جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من موعد السفر.

-الحصول على تأشيرة العمرة المعتمدة واستكمال الإجراءات المطلوبة.

-استيفاء التطعيمات والشهادات الصحية التي تحددها الجهات المختصة وقت السفر.

-إتمام إجراءات الحجز من خلال شركات السياحة المسجلة والمعتمدة، لتجنب التعامل مع جهات غير رسمية.

الأوراق المطلوبة للسفر لأداء العمرة

وتشمل المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات السفر، وفقًا للمتطلبات المعمول بها وقت التقديم:

-جواز سفر ساري لمدة 6 أشهر على الأقل.

-صورتان شخصيتان حديثتان.

-شهادة تطعيم معتمدة وفق الاشتراطات المطلوبة.

-تصريح سفر في الحالات التي تستوجب ذلك وفق السن أو الحالة الوظيفية.

سعر العمرة الاقتصادية 2026

يبدأ سعر برنامج العمرة الاقتصادية 3 نجوم لدى إحدى شركات السياحة المرخصة من البوابة المصرية للعمرة من 43 ألف جنيه، ويشمل السعر تذاكر الطيران البالغة نحو 16 ألف جنيه.

ويتضمن البرنامج الإقامة في أحد فنادق مكة المكرمة على بعد نحو 700 متر من المسجد الحرام، بينما يقع فندق الإقامة في المدينة المنورة على مسافة تقارب 450 مترا من المسجد النبوي، بما يعادل نحو 5 إلى 7 دقائق سيرا على الأقدام.

وتبدأ الرحلة خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر، بينما يبلغ سعر الطفل دون سرير في الغرفة نحو 32 ألف جنيه، في حين يصل سعر الرضيع إلى 17 ألف جنيه.

أسعار برامج العمرة 4 نجوم

تبدأ أسعار إحدى برامج العمرة فئة 4 نجوم من 41 ألف جنيه، شاملة تذاكر الطيران التي تبلغ قيمتها نحو 17 ألف جنيه.

ويشمل البرنامج الإقامة في فندق بمكة المكرمة يبعد عن الكعبة المشرفة والمسجد الحرام مسافة تتراوح بين 1.2 و1.5 كيلومتر، ويستغرق الوصول إليه سيرا نحو 15 إلى 20 دقيقة.

وفي المدينة المنورة، يقع الفندق في منطقة وسط المدينة، وعلى مسافة تتراوح تقريبًا بين 50 و700 متر من الساحات الشمالية للمسجد النبوي والروضة الشريفة، وتبدأ الرحلة من المدينة المنورة أولا، على أن تكون المغادرة يوم 20 سبتمبر.

عمرة 4 نجوم باقة 1

ويبدأ سعر برنامج العمرة 4 نجوم باقة 1 من 44 ألفًا و500 جنيه، شاملا تذاكر الطيران التي تبلغ نحو 17 ألف جنيه.

ويقيم المعتمرون في فندق بمنطقة المسفلة في مكة المكرمة، على مسافة تتراوح بين 650 و750 مترا من المسجد الحرام، بما يعادل نحو 10 إلى 15 دقيقة سيرا على الأقدام.

وفي المدينة المنورة، يقع الفندق في وسط المدينة وعلى بُعد دقائق من المسجد النبوي، كما يبعد نحو 6.1 كيلومتر عن مسجد قباء ونحو 7.1 كيلومتر عن حديقة جبل أحد.

أسعار برامج العمرة 2026 وفقا للموعد

تختلف أسعار برامج العمرة وفقًا لموعد الرحلة ومستوى الفندق ومدة الإقامة، وجاءت أسعار بعض برامج 4 نجوم للغرفة الثلاثية دون تذاكر الطيران كالتالي:

ـ عمرة المولد النبوي من 10 إلى 19 سبتمبر: 68 ألف جنيه.

ـ رحلة ربيع الآخر من 1 إلى 10 أكتوبر: 74 ألف جنيه.

ـ رحلة جمادى الأولى من 15 إلى 24 أكتوبر: 77 ألف جنيه.

ـ رحلة جمادى الأولى من 29 أكتوبر إلى 7 نوفمبر: 76 ألف جنيه.

ـ رحلة جمادى الآخرة من 12 إلى 21 نوفمبر: 77 ألف جنيه.

ـ رحلة جمادى الآخرة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر: 76 ألف جنيه.

ـ رحلة رجب من 10 إلى 19 ديسمبر: 87 ألف جنيه.

ـ رحلة رجب من 24 ديسمبر إلى 2 يناير: 108 آلاف جنيه.

ـ رحلة رجب وشعبان من 7 إلى 16 يناير: 94 ألف جنيه.

ـ رحلة شعبان من 21 إلى 30 يناير: 86 ألف جنيه.