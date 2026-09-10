رئيس الإمارات والمستشار الألماني يبحثان في برلين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وألمانيا وسبل تعزيزهما، خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والطاقة المتجددة والابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والثقافة والتعليم، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.

وأكد الشيخ محمد بن زايد- خلال لقائه المستشار الألماني، في برلين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أن دولة الإمارات تنظر إلى علاقاتها مع ألمانيا بكونها شراكة استراتيجية طويلة الأمد تقوم على أكثر من خمسة عقود من التعاون والثقة والمصالح المشتركة، معربا عن تطلعه إلى أن يشكل إعلان "إطلاق الحوار الاستراتيجي" بين البلدين خلال الزيارة، إطاراً جديداً لشراكاتهما الواسعة.

وأشار الرئيس الإماراتي إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، مؤكدا أنه سيكون لألمانيا دورا مهما في المؤتمر، مشيدا بدورها في مجال دعم استدامة المياه في العالم.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق مزيد من التطور في مسار العلاقات الثنائية والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على تعزيز أسباب السلام والاستقرار في المنطقة كونهما الركيزة الأساسية لتحقيق تطلعات شعوبها ودولها إلى التنمية ومستقبل أكثر ازدهاراً.

كما أكدا في هذا السياق أن التعاون بين البلدين ينطلق من رؤية مشتركة تقوم على إيمانهما بأهمية الإسهام في بناء مستقبل أكثر أمانا واستقرارا للأجيال المقبلة.