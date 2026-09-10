استقرار أسعار العملات العربية في البنوك.. الريال السعودي والدرهم الإماراتي الآن

استقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه بالتزامن مع انتهاء العمل في البنوك مساء اليوم الخميس 10-9-2026.

سعر العملات العربية ثابت

وأظهرت تداولات العملات العربية ثباتًأ في مواجهة الجنيه على مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية. .

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي 13.65 جنيها للشراء و 13.69 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي 167.17 جنيها للشراء و 167.67 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي 13.95 جنيها للشراء و 13.99 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني 135.98 جنيها للشراء و136.36 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني 133.16 جنيها للشراء و133.54 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وصل سعر الريال القطري إلي 14.06 جنيها للشراء و 14.1 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني 72.21 جنيها للشراء و 72.61 جنيها للبيع