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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان إيزيس لمسرح المرأة يكرم سماح أنور في دورة سناء جميل

سماح انور
سماح انور
تقى الجيزاوي


أعلن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، عن تكريم الفنانة الكبيرة سماح أنور في حفل افتتاح الدورة الرابعة "دورة سناء جميل" 25 سبتمبر الجاري.

المخرجة ومدربة التمثيل عبير لطفي رئيس المهرجان، أكدت أن تكريم أنور يأت في إطار اهتمام المهرجان منذ دورته الأولى بتكريم كل المسرحيات المصريات والعربيات اللاتي قدمن الكثير لفن المسرح وتعريف الأجيال الأحدث بأعمالهن المسرحية، حيث سيتم عرض فيديو وثائقي عن مشوار سماح أنور مع المسرح خلال حفل الافتتاح بجانب إقامة ندوة تكريمية لها ضمن فعاليات الدورة.

أضافت لطفي، أن المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي سيعقد قريبا سيحمل الكثير من التفاصيل عن باقي المكرمين والعروض التي تم اختيارها للمشاركة في المهرجان رسميا.

تعد الفنانة الكبيرة سماح أنور، من الأسماء البارزة التي بدأت مشوارها مع الفن عبر خشبة المسرح وهي في عمر الـ 15، منطلقة من أسرة منغمسة حتى النخاع في كواليس المسرح المصري، وقدمت "أنور" خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينات عدد كبير من المسرحيات البارزة من بينها "راقصة قطاع عام"، "ولاد الشوارع"، "سحلب"، "حضرات السادة العيال"، هي والتلامذة"، "منور يا باشا"، وصولا لأخر وأحدث مسرحياتها "في انتظار بابا".

سماح أنور دورة سناء جميل مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

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