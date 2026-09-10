إيران تشعل الإنذار في تل أبيب.. الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تناقش خطر التصعيد

أفادت "القناة 12" العبرية بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ناقشت، خلال سلسلة من الاجتماعات عُقدت في اليوم الماضي، احتمالية حدوث تصعيد من جانب إيران.

ووفقاً للقناة، فإن إسرائيل تستعد للتصدي لاحتمال إطلاق إيران صواريخ باليستية نحوها، أو شن هجمات إيرانية تستهدف أهدافاً إسرائيلية أو يهودية في الخارج.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى احتمالية حدوث تصعيد، وذلك في ضوء استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه الأردن ونجاح الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على إيران.

كما أفاد التقرير بأن حزب الله يعمل على إقناع إيران بتقديم الدعم له في لبنان.

ومع ذلك، ذكرت "القناة 12" أنه لم يتم الكشف عن أي تحذير ملموس أو مخطط محدد قبيل حلول عيد رأس السنة العبرية (روش هاشاناه).