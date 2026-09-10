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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ساندي تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. جريئة وساحرة

ساندي
ساندي
آية التيجي

خطفت الفنانة ساندي الأنظار بإطلالة عصرية جمعت بين الطابع الرياضي واللمسات الشبابية، وشاركت جمهورها ظهورًا لافتًا بتنسيق باللون الأسود، ما منح إطلالتها طابعًا مختلفًا وبسيطًا في الوقت نفسه.

تفاصيل إطلالة ساندي

وظهرت ساندي في إطلالة رياضية باللون الأسود، حيث ارتدت تيشيرت قصيرًا (كروب توب) يحمل طابعًا رياضيًا، وجاء مزينًا بالخطوط البيضاء على الأكمام والجانبين، مع شعار العلامة الرياضية على منطقة الصدر.

ونسقت ساندي التيشيرت مع بنطلون رياضي أسود واسع بتصميم فضفاض، تميز بخطوط بيضاء جانبية متناسقة مع تفاصيل التيشيرت، ما أضفى على اللوك لمسة رياضية واضحة ومواكبة للموضة.

واعتمدت ساندي على شعر أسود طويل مع غرة أمامية، وتركت شعرها منسدلًا بشكل طبيعي، بينما ظهرت مرتدية نظارة بإطار أسود، أضافت لمسة مميزة إلى إطلالتها.

مكياج ساندي

كما حملت ساندي هاتفها أثناء التقاط الصورة، واعتمدت على مكياج هادئ وبسيط يتناسب مع طبيعة اللوك الرياضي والشبابي، دون مبالغة في استخدام مستحضرات التجميل.

ساندي

وجاءت الإطلالة بالكامل باللون الأسود مع تفاصيل بيضاء، وهو ما منحها مظهرًا متناسقًا يجمع بين الراحة والأناقة والجرأة، خاصة مع اعتماد القطع الرياضية الواسعة التي أصبحت من أبرز اختيارات الموضة الشبابية.

ساندي تواكب صيحات الموضة

وتحرص ساندي في إطلالاتها المختلفة على التنوع بين الأزياء الكاجوال والستايلات العصرية، وتأتي إطلالتها الأخيرة لتؤكد قدرتها على تقديم لوك رياضي مختلف يجمع بين البساطة والتفاصيل اللافتة.

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