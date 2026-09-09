«ساندي» تخطف الأنظار في «تريند الثمانينيات».. وتعيد الجمهور لزمن النوستالجيا

شاركت المطربة ساندي في ترند الثمانينات، بإطلالة مستوحاة من أجواء هذه الفترة، وهي من التريندات التي انتشرت بقوة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

تفاصيل إطلالة ساندي بعد مشاركتها ترند الثمانينات

وجاء ظهور المطربة ساندي بإطلالة تحمل تفاصيل واضحة من موضة الثمانينيات، بداية من تسريحة الشعر الكثيفة والمموجة، مرورًا بالأزياء المستوحاة من تلك الحقبة، وصولًا إلى المكياج والإكسسوارات، لتبدو الصورة وكأنها لقطة حقيقية من أحد شوارع الثمانينيات.

وتأتي مشاركة ساندي في الوقت الذي يشهد فيه تريند الثمانينات تفاعلًا واسعًا بين الجمهور وعدد كبير من نجوم الفن، بعدما اتجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي لإعادة تقديم صورهم بأزياء وتسريحات وديكورات مستوحاة من فترة الثمانينيات.

ساندي تعيد أجواء الثمانينيات

وتميزت صورة ساندي بملامح الـ«ريترو» الواضحة، إذ ظهرت بشعر كثيف وتسريحة كبيرة كانت من أبرز سمات موضة تلك الفترة، إلى جانب الأقراط الكبيرة والملابس الجينز، وهي عناصر أعادت إلى الأذهان شكل نجمات الغناء والسينما في حقبة الثمانينيات.

وتفاعل الجمهور مع ظهور ساندي في تريند الثمانينات، خاصة أن الإطلالة بدت منسجمة مع تفاصيل الموضة القديمة، وهو ما جعل الصورة تحظى باهتمام واسع بالتزامن مع موجة الحنين إلى الماضي التي صاحبت انتشار الترند.

إطلالة ساندي

ويأتي ذلك ضمن حالة عامة من النوستالجيا اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك عدد من الفنانين والفنانات في الترند بصور أعيد تصميمها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بينما اختار آخرون نشر صور حقيقية من أعمال أو مراحل سابقة من حياتهم تحاكي أجواء تلك الفترة.

آخر أعمال المطربة ساندي

وعلى الصعيد الفني، تواصل ساندي حضورها على الساحة الغنائية، وكانت قد طرحت أغنية «جنو» في أكتوبر 2025، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع تميم، وحظيت الأغنية بتفاعل من جمهورها الذي اعتبر أن العمل أعاد بعضًا من أجواء ساندي التي ارتبط بها الجمهور منذ بداياتها.

كما سبق أن تصدرت أغنية «عمال يدق» الترند على منصة تيك توك، رغم مرور سنوات على طرحها، وهو ما اعتبرته ساندي من أبرز النجاحات التي حققتها في مسيرتها الفنية.