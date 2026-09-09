خالد الغندور: رابطة الأندية ترفض طلب بيراميدز بترحيل مباراة «الشرقية إنبي»

قال الإعلامي خالد الغندور أن نادي بيراميدز، طلب من رابطة الأندية ترحيل موعد مباراة الفريق أمام الشرقية إنبي في الدوري، 24 ساعة لتقام يوم 17 سبتمبر الجاري، بدلا من يوم 16، بسبب ارتباط الفريق بمباراة جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل على ستاد الدفاع الجوي في إياب دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: “رابطة الأندية، ردت على مسؤولي بيراميدز برفض طلب ترحيل مباراة الفريق أمام الشرقية إنبي 24 ساعة، بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 17 سبتمبر الجاري، والجهاز الفني للفراعنة يرغب في تواجد جميع اللاعبين من أول يوم”.