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أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 9 سبتمبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 9 سبتمبر

أسعار العملات الأجنبية في مصر
أسعار العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري، ارتفاعاً ملحوظاً في معظم التعاملات بنهاية تداولات أمس الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، حيث شهد الدولار والعملات الأوروبية صعوداً طفيفاً مقابل الجنيه المصري.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات الأجنبية مستهل تعاملات الأربعاء 9 سبتمبر وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026

 سجل سعر  صرف الدولار الأمريكي مستوى 50.97 جنيه للشراء، و51.07 جنيه للبيع. 

فيما بلغ الجنيه الإسترليني 68.92 جنيه للشراء و69.26 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأوروبية في البنك الأهلي

ووصل سعر صرف اليورو إلى 59.17 جنيه للشراء و59.43 جنيه للبيع.

بينما تداول سعر شراء الفرنك السويسري عند 62.77 جنيه و63.22 جنيه للبيع.

 وسجلت الكرونة النرويجية 5.48 جنيه للشراء و5.50 جنيه للبيع.

وصلت سعر الكرونة الدنماركية 7.91 جنيه للشراء و7.93 جنيه للبيع.

وكانت الكرونة السويدية العملة الوحيدة التي شهدت تراجعاً طفيفاً، حيث سجلت 5.30 جنيه للشراء و5.32 جنيه للبيع.

أسعار العملات الآسيوية اليوم 

وارتفع شهد الين الياباني نسبياً ليصل إلى 33.01 جنيه للشراء و33.40 جنيه للبيع، 

وسجل اليوان الصيني نحو 7.59 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع إلى 7.61 جنيه.

سعري الدولار الكندي والأسترالي 

وتداول سعر الدولار الكندي 36.88 جنيه للشراء و37.07 جنيه للبيع، بينما استقر الدولار الأسترالي عند 36.72 جنيه للشراء و36.91 جنيه للبيع.


 

أسعار صرف العملات الأجنبية الجنيه المصري سعر الدولار البنك الأهلي المصري سعر صرف الدولار الأمريكي

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