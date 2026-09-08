أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 8 سبتمبر 2026.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الدولار الأمريكي
سعر البيع: 50.97 جنيه
سعر الشراء: 50.83 جنيه.
اليورو
سعر البيع: 59.26 جنيه
سعر الشراء: 59.09 جنيه.
الجنيه الإسترليني
سعر البيع: 69.02 جنيه
سعر الشراء: 68.82 جنيه.
الريال السعودي
سعر البيع: 13.57 جنيه
سعر الشراء: 13.53 جنيه.
الدرهم الإماراتي
سعر البيع: 13.88 جنيه
سعر الشراء: 13.84 جنيه.