أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 8 سبتمبر 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.97 جنيه

سعر الشراء: 50.83 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.26 جنيه

سعر الشراء: 59.09 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.02 جنيه

سعر الشراء: 68.82 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.57 جنيه

سعر الشراء: 13.53 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.88 جنيه

سعر الشراء: 13.84 جنيه.