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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صوت المواطن مسموع.. توجيهات رئاسية لحل أزمات العقارات والكهرباء

محمود بسيوني
محمود بسيوني
عبد الخالق صلاح

كشف الكاتب الصحفي محمود بسيوني، أن المشكلات التي يعاني منها المواطن أصبح صوتها مسموعًا لدى القيادة السياسية، مؤكدًا أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة تضمنت العمل على حل المشكلات، خاصة المتعلقة بملفات العقارات والكهرباء.

وأضاف محمود بسيوني، خلال لقائه مع محمد جوهر وأحمد دياب ببرنامج «تغطية خاصة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك عددًا من الشركات العقارية غير الجادة في تنفيذ اتفاقاتها مع المواطنين، موضحًا أن الحكومة عقدت اجتماعات مع بعض المطورين للعمل على تيسير المشكلات التي تواجههم.

وأشار إلى توجيهات الرئيس السيسي بشأن أزمة التقديرات الجزافية في فواتير الكهرباء، مؤكدًا أن هناك بعض المسؤولين ليسوا على قدر حجم المناصب التي يشغلونها، وهو ما تسبب في حالة من عدم الرضا لدى المواطنين، ودفع الرئيس إلى إصدار توجيهات للتعامل مع هذه الملفات.

وتابع أن هناك جوانب إيجابية في عدد من المجالات، وعلى رأسها قطاع الصحة الذي شهد طفرة ملحوظة، إلى جانب تنفيذ تكليفات الرئيس المرتبطة بالعدادات الكودية.

وحذر بسيوني من خطورة نشر الشائعات، معتبرًا أنها «معركة حقيقية» تستهدف زعزعة الثقة بين المواطن والحكومة.

معركة حقيقية الرئيس السيسي محمود بسيوني توجيهات رئاسية العقارات والكهرباء

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