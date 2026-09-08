السودان يدعو أمين عام جامعة الدول العربية لزيارة الخرطوم

استقبل نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، محي الدين سالم وزير الخارجية السوداني، الذي ترأس وفد بلاده في أعمال الدورة العادية (166) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة في مقر الأمانة العامة.

صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أنه خلال اللقاء، تم استعراض الأوضاع الراهنة في السودان والتطورات الميدانية، حيث أكد الأمين العام على موقف الجامعة العربية الثابت في دعم استقرار الدولة السودانية ومؤسساتها وسيادتها ووحدة أراضيها.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الأمين العام استمع إلى تقديرات وزير خارجية السودان بشأن الوضع العسكري على الأرض، والمستجدات بشأن تهيئة المناخ المناسب للحوار السوداني/ السوداني،

صول المساعدات إلى المتضررين

وأكد الأمين العام على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره في إيجاد حل سياسي للأزمة يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية، كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني وتيسير وصول المساعدات إلى المتضررين.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية السوداني بالدعم المستمر من جامعة الدول العربية للسودان ولشعبه، وبالدور الذي تضطلع به الجامعة في إطار الآلية الخماسية، مؤكداً أن جهد الأمين العام محل تقدير كبير في الدولة السودانية، ومعرباً عن أمله في استمرار هذا الدعم المتواصل.

كما نقل الوزير السوداني إلى الأمين العام دعوة من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، لزيارة الخرطوم، وقد رحب الأمين العام بالدعوة وشكر الوزير عليها، على أن يُحدد موعد الزيارة لاحقاً.