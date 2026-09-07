نبيل فهمى: تشكيل مجلس استشاري لتعزيز الخبرة العربية ودعم آليات اتخاذ القرار

قال نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن من أولى الخطوات المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بلورة مركز للتميز، ليكون منصة عربية للخبرة والتحليل الاستراتيجي بشأن مصادر التهديد المستجدة، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة حاليًا بالأمانة العامة وتدعيمها وفق الحاجة.

وأضاف خلال كلمته في أعمال الدورة الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي تنقلها الفضائية المصرية الأولى، أن المركز سيولي أولوية خاصة لملفات الإنذار المبكر وإدارة الأزمات، إلى جانب دعم جهود التسوية والتعامل مع التحديات الإقليمية بصورة أكثر فاعلية.

وأوضح أنه يعتزم كذلك الاستفادة من خبرات شخصيات عربية بارزة من خلال تشكيل مجلس استشاري في مجالات مختارة، بما يسهم في تعزيز الخبرة العربية ودعم آليات اتخاذ القرار.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى التوجه نحو تعيين مبعوثين خاصين لبعض الملفات ذات الأولوية، على أن يجرى اختيارهم وفق طبيعة كل مهمة والإجراءات المرتبطة بها، بما يعزز قدرة الجامعة على التحرك والتعامل مع القضايا ذات الأهمية العربية.