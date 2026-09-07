قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تؤكد دعمها الثابت لسيادة لبنان ووحدة أراضيه
بعد تسجيل الرغبات.. ماذا يفعل طلاب الشهادات المعادلة لاستكمال التنسيق؟
إنبي: تخفيض عقوبة محمد بركات من 4 مباريات إلى مباراتين
اليمن يتحرر.. مصرع قائد لواء حوثي وأسر عدد من عناصره في مواجهات تعز
عمرو أديب: وصل لنا تأكيد من مجلس الوزراء بأنه لن يتم المساس بحديقة الزهرية أمام برج القاهرة
الأوقاف تعلن أسماء ومواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2027
حادث مروع.. مصرع زوجين ونجليهما في تصادم على طريق مطروح الإسكندرية
هل يجب غسل ملابس الميت قبل التصدق بها للفقراء والمحتاجين؟
الدوري السعودي.. الهلال يتأخر بهدفين أمام نيوم في الشوط الأول
مفاجأة في السوق المصرفي.. ارتفاع أسعار العملات العربية
أزمة داخل الليكود.. محكمة الحزب تمهل نتنياهو حتى التاسعة للإعلان عن المرشحين
مجلس الهيئة الوطنية للإعلام يجدد الشكر للرئيس السيسي على التوجيه الرئاسي بتسوية ديون ماسبيرو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حادث مروع.. مصرع زوجين ونجليهما في تصادم على طريق مطروح الإسكندرية

حادث ارشيفية
حادث ارشيفية
ايمن محمود

لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، مساء اليوم، إثر حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وسيارة نقل، وقع على طريق مطروح – الإسكندرية الساحلي، أمام قرية زاوية العوامة التابعة لمدينة الضبعة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة اصطدام السيارة الملاكي بالسيارة النقل، ما أسفر عن مصرع الأب والأم ونجليهما، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع آثار التصادم ونقل جثامين الضحايا إلى المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها للوقوف على الأسباب والتفاصيل الكاملة للحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

مجلس الدولة

قرار عاجل في دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

هبة كامل

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

بيزيرا

وضع شرطين.. تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع خوان بيزيرا| تفاصيل

ترشيحاتنا

الأهلي

الأهلي يواجه الفائز من كيتارا ومقديشيو سيتي في دور الـ32 بالكونفدرالية

بيراميدز

عبد الجليل: أخشى من بيراميدز.. ويذكرني بأهلي الجيل الذهبي

مبابي

الأنسب لي.. مبابي يطمح للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام

بالصور

قبل زيادة سعرها.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت لأطول فترة

قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة

مخاطر تناول دواء التخسيس دون استشارة طبيب.. «تجربة الآخرين» قد تهدد حياتك

حبوب التخسيس
حبوب التخسيس
حبوب التخسيس

بـ 200 ألف جنيه.. رينو لوجان المستعملة في مصر

رينو لوجان موديل 2010
رينو لوجان موديل 2010
رينو لوجان موديل 2010

MG الأكثر ترخيصا بين السيارات الملاكي في مصر خلال أغسطس 2026

MG
MG
MG

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

المزيد