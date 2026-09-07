حادث مروع.. مصرع زوجين ونجليهما في تصادم على طريق مطروح الإسكندرية

لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، مساء اليوم، إثر حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وسيارة نقل، وقع على طريق مطروح – الإسكندرية الساحلي، أمام قرية زاوية العوامة التابعة لمدينة الضبعة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة اصطدام السيارة الملاكي بالسيارة النقل، ما أسفر عن مصرع الأب والأم ونجليهما، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع آثار التصادم ونقل جثامين الضحايا إلى المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها للوقوف على الأسباب والتفاصيل الكاملة للحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.