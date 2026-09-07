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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
احمد الشريف

أعلن تطبيق المراسلة الفوري "واتساب" (WhatsApp) عن رفع الحد الأدنى لمتطلبات تشغيله وإنهاء الدعم التقني نهائياً للهواتف الذكية القديمة بدءاً من غد الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، تمهيداً لحظر أجهزة آيفون القديمة في نوفمبر القادم، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Notebookcheck التكنولوجي العالمي.

قائمة إصدارات أندرويد المتأثرة بقرار وقف الخدمة

أوضح التقرير أن قرار حظر التشغيل يسري على كافة الأجهزة التي تعمل بإصداري "Android 5.0" و"Android 5.1" (المعروفين باسم Lollipop)، والتي لم تعد قادرة على الترقية إلى نظام "Android 6.0" (Marshmallow) أو الإصدارات الأحدث؛ حيث سيفقد حاملو هذه الهواتف القدرة على إرسال واستقبال الرسائل أو إجراء المكالمات عبر التطبيق، في حين سيواصل التطبيق عمله بصورة طبيعية دون أي عوائق على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 6.0 فما فوق.

أسباب إنهاء التوافق مع الأنظمة والبرمجيات العتيقة

أشار المصدر إلى تصريحات الشركة المطورة لمنصة واتساب، التابعة لشركة "ميتا"، والتي أكدت فيها أن مراجعة الأجهزة وأنظمة التشغيل المدعومة تتم بشكل دوري استناداً إلى تقادم العتاد وتراجع أعداد المستخدمين النشطين؛ إذ تفتقر الأنظمة القديمة للتحديثات الأمنية الأساسية اللازمة لحماية خصوصية المستخدمين وتطبيق بروتوكولات التشفير الحديثة، فضلاً عن عجزها العتادي عن مواكبة ميزات الذكاء الاصطناعي والمكالمات الجماعية وخصائص التفاعل المتطورة التي يجري دمجها في التطبيق.

خطوات عاجلة لحفظ الدردشات والتحقق من إصدار الهاتف

واوضح تقرير موقع Notebookcheck الإجراءات الوقائية الضرورية الواجب اتخاذها قبل سريان القرار؛ حيث يتعين على المستخدمين التوجه فوراً إلى قائمة "الإعدادات" بالهاتف والدخول إلى تبويب "حول الجهاز" للتأكد من رقم إصدار أندرويد ومحاولة تثبيت التحديثات البرمجية إذا كانت متاحة، مع التشديد على إجراء نسخ احتياطي شامل للدردشات والصور والمستندات عبر السحابة تفادياً لفقدان البيانات الهامة عند توقف التطبيق عن العمل.

خيارات المستخدمين وموعد إنهاء الدعم لأجهزة آيفون

ذكر التقرير أن المستخدمين الذين تعجز هواتفهم عن الترقية إلى نظام أندرويد 6.0 سيصبح لزاماً عليهم الانتقال إلى هواتف ذكية أحدث لمواصلة التواصل عبر واتساب، لافتاً إلى أن الشركة حددت شهر نوفمبر القادم كموعد تالٍ لإنهاء الدعم عن طرازات قديمة من هواتف آيفون التي تعمل بإصدارات نظام iOS السابقة، في إطار خطة التحديث الشاملة لشبكتها الرقمية.

واتساب تطبيق واتساب لهواتف أندرويد WhatsApp Android 60 نظام أندرويد 60

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