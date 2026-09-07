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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يتجاوز توقعات المؤسسات الدولية

الدكتور أحمد رستم
الدكتور أحمد رستم
أ ش أ

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري شهد تطورات كبرى، حيث حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/ 2026، متجاوزًا توقعات كبرى المؤسسات الدولية، إلى جانب تسجيل 4.7% نموًا خلال الربع الرابع من العام المالي ذاته، بما يعكس صلابة واستدامة النمو القومي أمام الاضطرابات الإقليمية.

جاء ذلك خلال لقائه، مع أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الخدمات المالية وتطوير أدوات الدفع الإلكتروني، بحضور ممثلي شركة دلتا مصر للمدفوعات "سهل" التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة عشرة لقمة (AIM) للاستثمار المنعقدة بمركز دبي التجاري العالمي.

وأشار رستم إلى جهود الدولة في برنامج التحول الاقتصادي الذي يركز على تحفيز صادرات الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية، متطرقًا إلى خطوات إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي والمؤسسات التابعة له لرفع كفاءتها وتمكينها من التوسع الإقليمي.

وأكد رستم أن تسجيل شركة "سهل" في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) يشكل خطوة محورية لتوسيع نطاق نشاطها إقليميًا، ويترجم توجه الدولة نحو دعم الشركات المصرية المتخصصة في التكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول المالي والبنية الرقمية، وذلك في إطار جهود اللجنة الوزارية لريادة الأعمال لتهيئة مناخ الابتكار والاستثمار.

من جانبه، أشاد أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، بصلابة الاقتصاد المصري، مؤكدًا حرص البنك على نقل صورة إيجابية للمجتمع الاستثماري الدولي استنادًا إلى تجربته الناجحة في مصر والتعاون مع مؤسسات قومية في قطاع البترول والقطاعات الاقتصادية المختلفة، معربا عن تطلع بنك المشرق لتوسيع آفاق الشراكة مع الحكومة المصرية في مجالات الخدمات المالية وحلول الدفع الرقمي.

الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصاد المصري

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