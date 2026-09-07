قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية التصالح في مخالفات البناء 2026
واشنطن ودمشق تبحثان مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية
تزوجت 16 مرة وعندي الزهايمر.. يسرا تكشف عن أغرب الشائعات التي تعرضت لها
موعد حاسم أمام الإدارة.. جلسة مع قادة الزمالك بسبب تأخر المستحقات
تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء
كيفية تقدير نصف الليل وثلثه وسدسه لقيامه والصلاة فيه؟.. الإفتاء توضح
لندن تصعّد ضد الاحتلال.. عقوبات مرتقبة على المستوطنات وشخصيات إسرائيلية
مجلس القيادة اليمني: ماضون في بسط سلطة الدولة.. ولن نسمح بتهديد الملاحة
ماذا يقرأ رسول الله قبل النوم؟.. حصن نفسك بـ4 سور و3 آيات قرآنية
بكرة المدرسة.. خطوات التسجيل والاشتراك والأوراق المطلوبة
إيران تهدد بقصف منشآت الطاقة الأمريكية في الخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تهدد بقصف منشآت الطاقة الأمريكية في الخليج

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف
خاطر عبادة

هددت طهران بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة، محذرة من أن البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج باتت هدفاً مشروعاً، في ظل تصاعد التوترات وانهيار مساعي التهدئة الدبلوماسية.

تحذير قاليباف

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الإثنين، عقب تبادل الضربات بين القوات الأمريكية والإيرانية على سفن في نهاية الأسبوع، إن "البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز مترامية الأطراف وسهلة الوصول ومعرضة للخطر".

وأضاف في منشور على منصة "إكس": "الأمر بسيط.. شركات النفط والغاز الأمريكية الموجودة عبر هذه المياه والمنشآت تتشارك هذا الخطر"، في رد بدا موجهاً لتصريحات وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث حول "ضعف" الأسطول النفطي الإيراني.

وجاءت تصريحات قاليباف؛ بعد أن دفعت الاشتباكات أسعار النفط إلى مستويات قريبة من أعلى مستوياتها في ستة أسابيع.

 

طهران تعلن منطقة محظورة جديدة 

من جهته، قال المسؤول الأمني الإيراني البارز محسن رضائي يوم الأحد إن إيران ستعلن قريباً عن "منطقة محظورة جديدة" في الخليج، وستكشف عن ممر ملاحي بديل عبر مضيق هرمز.

وأوضح أن المنطقة ستمتد من نقطة الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران إلى أجزاء من الخليج، وأن أي سفينة تدخلها سيتم إدراجها على قائمة العقوبات الإيرانية.

وشدد رضائي قائلاً: "لن نلتزم بفتح مضيق هرمز إلا عندما يتوقف الأمريكيون عن التخريب والتهديدات والهجمات على إيران".

وتشدد طهران القيود على الملاحة في المضيق الحيوي لإمدادات النفط والغاز العالمية منذ بدء الحرب في 28 فبراير جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية.
 

قصف جنوب لبنان يثير مخاوف من تصعيد إقليمي أوسع

تزامن التهديد الإيراني مع تصعيد عسكري في لبنان، حيث أسفرت غارات إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان يوم الاثنين عن مقتل 12 شخصاً على الأقل، وفق وزارة الصحة اللبنانية، في أحد أكثر أيام القصف دموية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأثارت الهجمات مخاوف من استئناف إسرائيل حملتها العسكرية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع حزب الله في يونيو. وتربط طهران أي اتفاق دائم مع واشنطن بوقف الهجمات الإسرائيلية في لبنان.
 

هجمات على ناقلات النفط تهبط بحركة الشحن في هرمز لأدنى مستوى

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم السبت تنفيذ غارات على 3 ناقلات نفط إيرانية، إحداها قرب جزيرة خارك مركز التصدير الرئيسي للنفط الإيراني.

جاء ذلك رداً على هجمات نفذها الحرس الثوري الإيراني على سفن حربية أمريكية في المنطقة.

وأظهرت بيانات الشحن أن متوسط عدد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز تراجع إلى 10 سفن يومياً خلال الأيام العشرة الماضية، وهو أدنى مستوى منذ مايو، في مؤشر على تأثير التصعيد على حركة الطاقة العالمية.
 

ضغوط اقتصادية وعقوبات تخنق الاقتصاد الإيراني

أقر قاليباف بأن الصراع لم يعد عسكرياً فقط، بل يواجه الداخل الإيراني تحديات كبيرة تشمل التضخم والبطالة وتقلبات العملة وعدم استقرار السوق.

ونقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة أن حملة واشنطن لخنق صادرات النفط وكبح التهرب من العقوبات باتت تفرض ضغوطاً متزايدة على طهران.

ولم يحقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن أهداف "عملية الغضب الملحمي" التي أطلقها في فبراير، والمتمثلة في إنهاء البرنامج النووي الإيراني ووقف قدرة طهران على مهاجمة جيرانها.

دول الخليج تبحث عن مسارات بديلة

طال التصعيد دول الخليج المنتجة للنفط، فقد تعرضت الإمارات لإطلاق صواريخ إيرانية وهجمات على ناقلاتها في المضيق.

وقال المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش، اليوم، إن بلاده تعمل على بناء طرق بديلة لصادرات الطاقة والتجارة لضمان "عدم احتجازها كرهينة" بسبب الحرب.

كما انعكست الأزمة على الداخل الأمريكي، حيث أدت أسعار الوقود المرتفعة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية وتأثيرها على شعبية ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.

إيران منشآت الطاقة الأمريكية الخليج باقر قاليباف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

مجلس الدولة

قرار عاجل في دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

هبة كامل

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

بيزيرا

وضع شرطين.. تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع خوان بيزيرا| تفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يشعل تركيا.. الفرعون المصري يفرض نفسه نجمًا لطرابزون سبور.. ماذا قالت الصحف عنه ؟

الاهلي

عنده مشكلة في الوضع التشريحي.. سمير كمونة ينتقد نجم الأهلي

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن الاجتماعي: نقلة نوعية في قطاع رعاية المسنين

صورة ارشيفية

نقيب المحامين يفتتح أعمال تطوير وتجديد مقر نقابة جنوب الجيزة

جهاز مستقبل مصر

من استصلاح الأراضي إلى التصنيع وتجارة المحاصيل.. رئيس جهاز مستقبل مصر يتابع منظومة الإنتاج المتكاملة

بالصور

فريق تويوتا جازو يحتفل بثلاثية تاريخية في رالي باراجواي للسيارات

فريق تويوتا جازو
فريق تويوتا جازو
فريق تويوتا جازو

طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن.. سر القرمشة من غير قلي وزيت كتير

طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن.. سر القرمشة من غير قلي وزيت كتير
طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن.. سر القرمشة من غير قلي وزيت كتير
طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن.. سر القرمشة من غير قلي وزيت كتير

شيفروليه الأكثر ترخيصا في مصر خلال أغسطس 2026

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

قبل زيادة سعرها.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت لأطول فترة

قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد