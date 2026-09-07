مجلس القيادة اليمني: ماضون في بسط سلطة الدولة.. ولن نسمح بتهديد الملاحة

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي التأكيد على المضي في استعادة الدولة، فيما أعلنت وزارة الدفاع بدء تنفيذ قرار تحرير العاصمة صنعاء، تزامناً مع تقدم ميداني للقوات الحكومية في تعز والجوف ومصرع قيادي حوثي بارز.

العليمي: لن نسمح بتحويل اليمن إلى مصدر تهديد للملاحة

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن الدولة "ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها"، مشدداً على أن "الحوثيين اختاروا طريق التصعيد ويتحملون تداعيات قرارهم".

وفقا لقناة القاهرة الإخبارية، أكد العليمي أن اليمن لن يكون "مصدر تهديد للملاحة البحرية الدولية"، مثمناً في الوقت ذاته "الدور الفاعل لسلاح الجو والطيران المسيّر في إسناد القوات على الأرض وتحقيق التقدم الميداني".

وزارة الدفاع: قرار تحرير صنعاء اتخذ والتنفيذ بدأ

أعلن مساعد وزير الدفاع اليمني للتعاون الدولي اللواء الركن سمير الصبري أن "قرار تحرير العاصمة صنعاء من سيطرة مليشيا الحوثي قد اتُّخذ، وبدأ تنفيذه فعلياً" وفق ما نقل التلفزيون الحكومي.

وأوضح الصبري أن القوات تتحرك ضمن خطة عسكرية تشمل عدة جبهات، قائلاً إن "السؤال المطروح حالياً لم يعد عن إمكانية التحرير، بل عن موعد الوصول إلى ميناء الحديدة والعاصمة صنعاء والسيطرة على مؤسسات الدولة".

وشدد على أن العمليات لن تقتصر على جبهة واحدة، وستشمل محاور القتال في مأرب والبيضاء والضالع وتعز والساحل الغربي والحد الجنوبي.

تقدم ميداني في تعز والجوف ومصرع قيادي حوثي

ميدانياً، أعلنت القوات المسلحة إحكام السيطرة على "نقيل وجبل الكورة" في جبهة الكدحة غربي مدينة تعز، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها مليشيا الحوثي خسائر فادحة.

وفي محور تعز، نفذت طائرات القوات المسلحة غارات استهدفت مواقع للمليشيا في جبهة "حمير" بمديرية مقبنة.

وفي محافظة الجوف، أكدت القوات المسلحة أنها تخوض معارك واسعة ضد مليشيا الحوثي وسط انكسارات متتالية وتقهقر في صفوفها.

وأفادت قناة "العربية" بمقتل القيادي في المليشيا علي صالح الحربي المكنى "أبو علي الحربي" خلال المواجهات في تعز. وكان الحربي قد تولى سابقاً مسؤولية أمن محافظة ذمار قبل تعيينه قائداً لأحد ألوية المليشيا في المنطقة العسكرية الرابعة.

وأسفرت المواجهات ذاتها عن مقتل عنصر حوثي وإصابة ستة آخرين، وأسر عنصر ينتمي إلى قطاع التدريب العسكري للميليشيا من مديرية الحدا. كما وصلت شاحنة محملة بجث قتلى حوثيين من جبهات تعز إلى المستشفى العسكري في صنعاء.

ضحايا مدنيون بقصف حوثي على مأرب

وفي تطور منفصل، أعلنت السلطة المحلية بمأرب استشهاد طفلين وإصابة 15 مدنياً بينهم 8 أطفال، جراء قصف صاروخي باليستي نفذته مليشيا الحوثي واستهدف مأوى للنازحين في مديرية رغوان.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن مليشيا الحوثي منيت بخسائر مهولة في الأرواح والمعدات خلال المواجهات الأخيرة في مختلف جبهات القتال، وفي مقدمتها جبهات تعز والحديدة.