أخبار السيارات| فورد تسجل براءة اختراع ذكية لتحويل برونكو إلى غرفة نوم.. لامبورجيني بقوة 907 حصان تنضم لأسطول الشرطة

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​كشفت شركة جيب عن بدء حملة استدعاء جديدة تطال 328,381 سيارة من طراز جراند شيروكي عالميًا، بما في ذلك نسخ الهجين القابل للشحن الخارجي (4xe)، لمعالجة الخلل الميكانيكي في النوابض اللولبية الخلفية والذي فشلت 2 من الحملات السابقة في القضاء عليه نهائيًا.

تكمن المشكلة في خطر سقوط النافض أثناء القيادة مما يفقد السيارة توازنها ويؤثر على استجابة المكابح، فضلاً عن تهديد السيارات المجاورة على الطرق. وقررت الإدارة هذه المرة تغيير استراتيجية الصيانة عبر استبدال العوازل السفلية للنوابض اللولبية الخلفية لكافة السيارات المتأثرة دون الاكتفاء بالفحص الظاهري، على أن تبدأ مراكز الخدمة باستقبال المالكين بين 29 سبتمبر و7 أكتوبر 2026.

​كشف مكتب العلامات التجارية وبراءات الاختراع الأمريكي عن تسجيل شركة فورد براءة اختراع جديدة مخصصة لسيارة الطرق الوعرة برونكو، تهدف إلى تحويل المقصورة الداخلية لسرير نوم متكامل خلال رحلات التخييم.

تعتمد الحيلة على آلية طي وتعديل مبتكرة للمقاعد والأرضية الخلفية لتوفير مساحة مسطحة ومريحة لشخصين، مما يلغي الحاجة لنصب خيام خارجية أو حمل معدات تخييم ثقيلة فوق السقف، ويعزز استخدامات برونكو كمركبة رحلات متعددة المهام.

​عززت الشرطة الإيطالية أسطولها بشركها التاريخي لامبورجيني عبر تسلم نسخة شرطية مخصصة من الطراز الخارق تيميراريو.

تعمل السيارة بمنظومة دفع هجينة تجمع بين محرك V8 سعة 4.0 لتر بشاحني تيربو و3 محركات كهربائية لتوليد قوة 907 أحصنة وتسرع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 2.7 ثانية فقط وبسرعة قصوى تصل إلى 343 كم/ساعة.

وتأتي هذه السيارة المجهزة بلون رسمي وأجهزة طوارئ لاستغلال سرعتها الفائقة في تنفيذ المهام الإنسانية العاجلة وعلى رأسها نقل الأعضاء البشرية والإمدادات الطبية الحرجة إلى المستشفيات.

​تمكن صانع المحتوى ستيف ماجنانتي من اكتشاف نسخة استثنائية ونادرة جدًا من سيارة شيفروليت كورفيت ستينجراي موديل 1963 ذات النافذة الخلفية المقسومة (Split-Window) بحالة المصنع الأصلية دون أي ترميم.

السيارة المحفوظة بالطلاء الأبيض الأصلي تحمل خيارًا مصنعيًا فائق الندرة يتمثل في اقتران محركها بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع باورجلايد (Powerglide) مكون من سرعتين 2، وهو الخيار الذي كلف 199 دولارًا في عام 1963 ولم يختَره سوى 278 مشتريًا فقط حول العالم، مما يجعلها 1 من أندر النسخ الكلاسيكية المحفوظة حتى اليوم.