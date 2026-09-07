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تعدى على المواطنين .. القبض على شخص صدم سيدة بدراجة نارية بالدقهلية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تعدى على المواطنين .. القبض على شخص صدم سيدة بدراجة نارية بالدقهلية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بالاصطدام بإحدى السيدات والتعدي على بعض الأشخاص بالسب، حال معاتبتهم له بالدقهلية.

وبالفحص؛ وباستدعاء السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، مقيمة بدائرة مركز شرطة طلخا، وبسؤالها؛ قررت قيام قائد الدراجة النارية المشار إليه بالاصطدام بها بتاريخ 19 أغسطس المنقضي، حال عبورها الطريق بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، دون حدوث إصابات.

وأمكن تحديد الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وقائدها له معلومات جنائية، ولا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على الدراجة النارية، واتخذت الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الدقهلية

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