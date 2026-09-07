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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طائر المينا الهندي.. لماذا يثير القلق في مصر وخطورته على البيئة؟

طائر المينا الهندي.. لماذا يثير القلق في مصر وما خطورته على الطيور والبيئة؟
طائر المينا الهندي.. لماذا يثير القلق في مصر وما خطورته على الطيور والبيئة؟
أسماء عبد الحفيظ

أثار طائر المينا الهندي حالة من الاهتمام خلال الفترة الأخيرة، بعدما أصبح ظهوره أكثر وضوحًا في عدد من المناطق المصرية، وسط تحذيرات بيئية من تأثيره على الطيور المحلية والتنوع البيولوجي. والطائر الذي قد يبدو للبعض جميل الشكل أو لافتًا بصوته وقدرته على تقليد الأصوات، يُصنف ضمن الأنواع الدخيلة والغازية التي تحتاج إلى متابعة للحد من انتشارها.

ما هو طائر المينا الهندي؟

المينا الهندي طائر متوسط الحجم، يتميز بجسم بني داكن ورأس وعنق أسودين، مع منقار وأرجل صفراء وبقعة صفراء واضحة حول العين. ويبلغ طوله نحو 23 إلى 26 سنتيمترًا.

وينحدر الطائر في الأصل من مناطق بجنوب آسيا، لكنه انتقل إلى مناطق مختلفة حول العالم، واستطاع التأقلم مع البيئات الجديدة، خاصة المدن والمناطق الزراعية.

وبحسب وزارة التنمية المحلية والبيئة، تواصل الجهات المختصة في مصر رصد طائر المينا الهندي ومتابعة تأثيره على التنوع البيولوجي، باعتباره أحد الأنواع الدخيلة والغازية.

لماذا ينتشر المينا الهندي بسرعة؟

يرجع جزء من قدرة الطائر على الانتشار إلى مرونته الكبيرة في اختيار الغذاء وأماكن المعيشة والتعشيش، إذ يستطيع الاستفادة من مصادر غذاء متنوعة، كما يمكنه بناء أعشاشه في تجاويف الأشجار والمباني والمنشآت.

وأوضحت تقارير بيئية أن المينا يستطيع التأقلم مع المناطق التي يعيش فيها الإنسان، ما يمنحه فرصة أكبر للحصول على الطعام والتكاثر، خاصة مع توافر المخلفات وبقايا الأغذية في المدن.

هل المينا الهندي خطر على الطيور المحلية؟

تكمن أبرز المخاوف البيئية المرتبطة بالطائر في قدرته على منافسة الأنواع المحلية على الغذاء وأماكن التعشيش.

 وقال الدكتور حسين رشاد، مدير عام محميات المنطقة الشمالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء جديد» المذاع على قناة المحور، إن خطورة طائر المينا الهندي في مصر تتركز على التنوع البيولوجي ومنافسته الطيور المحلية على الغذاء وأماكن التعشيش، مؤكدًا أن متابعة الطائر على مدار 26 عامًا لم ترصد تهديدًا مباشرًا للمواطنين

كما أشارت وزارة البيئة إلى استمرار برامج الرصد والمتابعة بهدف الحد من انتشار الأنواع الدخيلة والغازية وحماية الأنواع المحلية.

هل طائر المينا الهندي يهاجم الإنسان؟

رغم انتشار بعض الأوصاف المخيفة للطائر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الجهات البيئية المصرية أوضحت أن الخطر الأساسي للمينا الهندي بيئي وليس هجومًا مباشرًا على الإنسان.

وأكد مدير عام محميات المنطقة الشمالية أن متابعة الطائر على مدار 26 عامًا لم ترصد تهديدًا مباشرًا للمواطنين، بينما تتركز المشكلة الرئيسية في المنافسة مع الطيور المحلية والتأثير على التنوع البيولوجي.

لماذا يطلق عليه البعض «الفأر الطائر»؟

انتشر وصف «الفأر الطائر» على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار الحديث عن سلوك الطائر وقدرته على التأقلم والبحث عن الطعام في أماكن مختلفة.

لكن هذا الوصف لا يعني أن الطائر يشبه الفئران في شكله، وإنما يستخدم بصورة مجازية في بعض التقارير للتعبير عن قدرته على التكيف والانتشار والاستفادة من مصادر غذاء متنوعة.

كيف تتعامل مصر مع انتشار المينا الهندي؟

  • تعمل الجهات البيئية على رصد أماكن وجود الطائر ومتابعة أعداده وتأثيراته، بالتزامن مع إجراءات تهدف إلى الحد من انتشاره وحماية الأنواع المحلية.
  • وأعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرار برامج رصد الأنواع الدخيلة والغازية، مع وضع آليات للتعامل معها وفق أسس علمية، بهدف حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على التوازن البيئي في مصر.
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