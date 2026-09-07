محمد صلاح يشعل تركيا.. الفرعون المصري يفرض نفسه نجمًا لطرابزون سبور.. ماذا قالت الصحف عنه ؟

فرض النجم محمد صلاح نفسه بقوة على المشهد الكروي في تركيا بعدما واصل تقديم عروضه اللافتة بقميص طرابزون سبور ليحصل على إشادة واسعة من وسائل الإعلام التركية عقب مساهمته في الانتصار العريض على جنتشلر بيرليجي بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز.

ولم يكتفِ قائد منتخب مصر بالظهور في الصورة خلال الفوز الكبير بل ترك بصمته بصورة مباشرة على هدفين بعدما سجل من ركلة جزاء وصنع هدفًا آخر ليؤكد من جديد أنه بات أحد أهم العناصر الهجومية في تشكيلة طرابزون سبور رغم الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق.

صلاح.. تأثير سريع وأرقام لافتة

واصل محمد صلاح كتابة بدايته القوية مع طرابزون سبور بعدما نجح في الوصول إلى 4 أهداف مع الفريق إلى جانب صناعة هدف خلال 6 مباريات خاضها في مختلف المسابقات.

وتزداد أهمية أرقام النجم المصري بالنظر إلى معدله التهديفي خلال الفترة الأخيرة إذ أصبح حاضرًا بصورة متكررة في قائمة اللاعبين أصحاب التأثير المباشر على نتائج الفريق سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف.

ولم يكن ظهوره أمام جنتشلر بيرليجي استثناءً حيث احتاج صلاح إلى 14 دقيقة فقط حتى يضع بصمته الأولى على اللقاء بعدما تولى تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح قبل أن يعود في الشوط الثاني ليسهم في الهدف الرابع الذي سجله إرنست موتشي.

الصحافة التركية تحتفي بالفرعون

التألق اللافت لصلاح لم يمر مرور الكرام على الإعلام التركي الذي خصص مساحة كبيرة للحديث عن الأداء الذي قدمه النجم المصري في الانتصار الكبير.

وأشادت صحيفة «فاناتيك» بالمستوى الذي ظهر عليه طرابزون سبور أمام جنتشلر بيرليجي مع إبراز الدور الذي لعبه محمد صلاح في الانتصار بعدما سجل هدفًا وصنع آخر ليواصل ترك بصمته في المباريات الأخيرة.

أما صحيفة «أجان سبور» فركزت بصورة أكبر على أرقام اللاعب المصري مشيرة إلى وصوله إلى 4 أهداف وصناعة تمريرة حاسمة خلال 6 مباريات مع طرابزون سبور في مختلف البطولات.

صلاح يحب طرابزون

وكان اللافت أن موقع «SporX» اختار عنوانًا يحمل دلالة واضحة على حالة الانسجام التي يعيشها محمد صلاح مع فريقه الجديد حيث جاء العنوان: «صلاح يحب طرابزون».

وجاء ذلك بعد مواصلة اللاعب المصري تألقه على ملعب فريقه إذ سبق له تسجيل هدفين في شباك باشاك شهير قبل أن يضيف هدفًا جديدًا أمام جنتشلر بيرليجي ليؤكد قدرته على الظهور في المباريات التي يخوضها الفريق أمام جماهيره.

وتبدو هذه الأرقام بمثابة رسالة مبكرة من صلاح لجماهير طرابزون سبور مفادها أن انتقاله إلى الدوري التركي لم يكن مجرد محطة جديدة في مسيرته وإنما فرصة لإثبات قدرته على صناعة الفارق وقيادة فريقه نحو المنافسة.

«تاكفيم» ترصد تفوق صلاح على ملعب طرابزون

من جانبها توقفت صحيفة «تاكفيم» عند أرقام محمد صلاح على ملعب طرابزون مشيرة إلى أن اللاعب المصري رفع رصيده إلى 3 أهداف خلال أول مباراتين له على أرض فريقه.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح سجل ثنائيته السابقة أمام باشاك شهير قبل أن يعود أمام جنتشلر بيرليجي ويسجل من ركلة جزاء في الدقيقة 14 ثم يساهم في صناعة الهدف الرابع الذي أحرزه موتشي.

الدوري التركي يسلط الضوء على صلاح

ولم تتوقف حالة الاحتفاء عند الصحافة التركية بل امتدت إلى الحساب الرسمي للدوري التركي الذي سلط الضوء على أرقام النجم المصري خلال مبارياته الأخيرة.

وأشار الحساب إلى أن صلاح سجل 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة خلال آخر 3 مباريات له مع طرابزون سبور في مؤشر واضح على تصاعد تأثيره الهجومي وتطوره من مباراة إلى أخرى.

ويبدو أن اللاعب المصري بدأ سريعًا في حجز مكانه ضمن أبرز نجوم المسابقة بعدما تحول خلال فترة قصيرة إلى أحد الأسماء التي تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة.

مشاركة مباشرة في هدفين

ومن جانبه أبرز موقع «Haber61» المهتم بأخبار طرابزون سبور مساهمة محمد صلاح المباشرة في هدفين خلال مواجهة جنتشلر بيرليجي بعدما سجل من ركلة الجزاء وصنع هدف موتشي.

ماذا ينتظر صلاح ؟

وبعد البداية القوية التي خطف بها الأنظار في تركيا سيكون التحدي الحقيقي أمام محمد صلاح هو الحفاظ على هذا المعدل من التأثير خلال المباريات المقبلة خاصة مع ارتفاع سقف التوقعات من جانب جماهير طرابزون سبور والإعلام التركي.

فالأهداف الأربعة والتمريرة الحاسمة في بداية مشواره مع الفريق منحت اللاعب دفعة قوية لكنها في الوقت نفسه وضعت عليه مسؤولية مواصلة التألق خصوصًا بعدما أصبح أحد أبرز مفاتيح اللعب التي يعول عليها الفريق.