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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

للانش بوكس صحى.. صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
رنا عصمت

 

تبحث الكثير من الأمهات عن بدائل صحية للانشون واللحوم المصنعة، التي غالبًا ما تحتوي على مواد حافظة ونكهات صناعية غير مرغوبة، خصوصًا عند تحضير سندوتشات المدرسة أو العمل. 


فوائد صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون..

ـ خالية من المواد الحافظة الضارة.

ـ مصدر غني بالبروتين الضروري لنمو الأطفال.

ـ خيار عملي وصحي لتحضير وجبات سريعة.

ـ تضيف نكهة مميزة للسندوتشات والسلطات.

 

طريقة عمل الفراخ المدخنة او فصوص الرومى..

المكونات :

صدور فراخ مخليه

بصله مربعات

جزره قطع

فلفل أخضر

فصين توم

طمطمايه قطع

زبده و زيت

التتبيله :

ملح و فلفل

توم و بصل بودر

بابريكا

طريقة التحضير:

ـ في وعاء عميق، اخلطي الزبادي مع الخل والعسل وزيت الزيتون والتوابل جيدًا.

ـ أضيفي صدور الدجاج وقلّبيها حتى تتغطى بالكامل بالتتبيلة.

ـ غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة من ساعتين وحتى ليلة كاملة لضمان أفضل طعم.

ـ سخني الفرن على 180 درجة مئوية، وضعي الدجاج في صينية مبطنة بورق زبدة.

ـ غطي الصينية بورق فويل واتركيها بالفرن لمدة 30 – 35 دقيقة حتى تنضج.

ـ بعد إخراجها، اتركيها لتبرد تمامًا، ثم احفظيها في علبة محكمة بالثلاجة.

ـ عند الاستخدام، قطعيها شرائح رفيعة مثل اللانشون وقدميها في السندوتشات أو السلطات.

طريقة الصوص :

 

-نأخذ الخضار مع الفراخ و نضربه في الخلاط مع السوائل الموجوده .

-و نضع طاسه على النار نضع فيها مكعب زبده و ننزل عليه معلقة ديمجلاس بودر و نقلب و ننزل الخضار اللي ضربناه في الخلاط مع التقليب.

-نضيف كريمه او معلقة قشطه ونضع الصوص يبقى جاهز و طعمه خطير مع الفراخ.

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