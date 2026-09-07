نبيل فهمي يشدد على ضرورة حماية المصالح العربية وترسيخ الاستقرار

أكد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أننا نرفض استخدام الميليشيات لضرب المؤسسات الوطنية، و ندعو إلى تبني مشروع عربي شامل للتصدي للتحديات.

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية، أننا نشدد على ضرورة حماية المصالح العربية وترسيخ الاستقرار.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.

كما أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أن منطقتنا تعيش تطورات غير مسبوقة نتيجة التصعيد العسكري في منطقة الخليج.

وأضاف وزير الخارجية التونسي، أنه لا بد من حماية المنطقة من الانزلاق إلى مواجهات عسكرية أوسع، وندعو إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في المنطقة.

وتابع وزير الخارجية التونسي، أننا نجدد التأكيد على تضامننا مع الشعب السوداني، وندين هجمات الاحتلال التي تستهدف الأراضي السورية، ونؤكد ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التهديدات والإرهاب الذي يستهدف المنطقة.



