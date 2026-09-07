قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فجر اليوم.. 10 شهداء و7 مصابين إثر غارتين إسرائيليتين على لبنان
مع بدء العام الدراسي الجديد.. دليل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT
وزيرا الخارجية المصرى والتركي يبحثان جهود احتواء التصعيد الإقليمي
ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر؟.. الإفتاء تجيب
عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026
اللحوم بين نار التكلفة وضعف الشراء.. الجزارون يكشفون هامش الربح ونقيب الفلاحين يحذر
خبر سار لطلاب الدور الثاني.. التنسيق مستمر وحقك في الكلية محفوظ
ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب مخاوف اضطراب الإمدادات
هل ترتفع؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين
طقس شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين ودرجات الحرارة
بقوة 5 ريختر.. زلزال يضرب جزر كرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا
الإثنين الأخير من شهر مولد النبي اليوم.. 10 أسباب تجعلك تنوي صيامه الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جدول حافل.. وزراء الخارجية العرب يبحثون مستجدات الأوضاع في فلسطين والخليج العربي

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

تعقد، اليوم الاثنين، أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، برئاسة الجمهورية التونسية خلفا لمملكة البحرين، وذلك في إطار التشاور والتنسيق العربي بشأن مستجدات الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الإقليمية.

ويترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وفد تونس، فيما تتضمن أعمال الدورة مناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية ذات الأولوية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب تداعيات الهجمات الإيرانية على عدد من دول الخليج وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.

اجتماع مجلس الجامعة العربية 

وتتناول المناقشات مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، في ضوء استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، إلى جانب بحث الجهود العربية والدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات على الفلسطينيين.

كما يبحث وزراء الخارجية العرب التطورات المرتبطة بالتصعيد الإقليمي والهجمات الإيرانية على دول الخليج، وما تفرضه من تداعيات على منظومة الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي، فضلا عن سبل تنسيق المواقف العربية إزاء التطورات المتلاحقة.

وتأتي أعمال الدورة الوزارية عقب اجتماعات تحضيرية عقدها المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية بالقاهرة، جرى خلالها بحث مشروعات القرارات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، تمهيدا لعرضها على وزراء الخارجية واعتماد المواقف العربية بشأنها.

وتستضيف القاهرة اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية باعتبارها مقر الأمانة العامة للجامعة، فيما تتولى تونس رئاسة الدورة الحالية للمجلس على المستوى الوزاري خلفا لمملكة البحرين.

وزراء الخارجية العرب جامعة الدول العربية مجلس جامعة الدول العربية اجتماع وزراء الخارجية العرب فلسطين دول الخليج العربي إيران وزراء الخارجية محمد علي النفطي تونس الهجمات الإيرانية اجتماع مجلس الجامعة العربية البحرين قطاع غزة الضفة الغربية القدس المحتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض

الطقس

هل انتهى الصيف؟.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة وعودة الأجواء الخريفية

ظاهرة النينو

هل تشهد مصر خريفًا وشتاءً استثنائيين؟.. الأرصاد تكشف انعكاسات عودة ظاهرة النينيو

ماذا يقال في السجود

ماذا يقال في سجود الصلاة غير سبحان ربي الأعلى؟.. 5 أدعية تغير حياتك

أخطر جزيرة في العالم

لا تشبه أي مكان على الأرض.. صانع محتوى يكشف سر أخطر جزيرة في العالم

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

صلاح

محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا مع طرابزون سبور

مصطفي فتحي

حقيقة مشاداة مصطفي فتحي وموكوينا في مباراة بيراميدز وجورماهيا

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

سائق مترو

فرص عمل للشباب.. الشركة الفرنسية لمترو الأنفاق تبحث عن وظيفة سائق قطار

وظائف سفارة كوريا

الراتب450 دولار شهرياً.. وظائف سفارة كوريا وطريقة التقديم

بالصور

طريقة عمل صدور دجاج محشية بالجبنة والأعشاب

طريقة عمل صدور دجاج محشية بالجبنة والأعشاب ..
طريقة عمل صدور دجاج محشية بالجبنة والأعشاب ..
طريقة عمل صدور دجاج محشية بالجبنة والأعشاب ..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد