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ليبيا تدعّم تونس في رئاسة الدورة الـ 166 لمجلس الجامعة العربية .. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليبيا تدعّم تونس في رئاسة الدورة الـ 166 لمجلس الجامعة العربية .. صور

السفير عبدالمطلب إدريس ثابت والهاشمي العجيلي
السفير عبدالمطلب إدريس ثابت والهاشمي العجيلي
الديب أبوعلي

بحث السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية لدى جمهورية مصر العربية، مع السفير الهاشمي العجيلي، المدير العام للمنظمات المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية التونسية، ترتيبات رئاسة الجمهورية التونسية لأعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين.

جاء ذلك خلال استقبال السفير عبدالمطلب ثابت، بمقر المندوبية الليبية بالقاهرة، السفير هاشمي العجيلي، رفقة السيد عبدالله العميدي، مدير جامعة الدول العربية.

وتناول اللقاء التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة، التي بدأت أعمالها أمس السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة الجمهورية التونسية، إلى جانب استعراض أبرز البنود والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، وبحث آليات التنسيق بشأن الملفات ذات الأولوية.

مجلس جامعة الدول العربية 

وأكد السفير عبدالمطلب ثابت أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين الدول العربية، بما يسهم في تعزيز وحدة الموقف العربي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أهمية هذه اللقاءات في ترسيخ قنوات التواصل والتنسيق بشأن مختلف القضايا والملفات المطروحة على جدول أعمال الجامعة.

وشارك السفير عبدالمطلب ثابت، أمس، في أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، ممثلًا لدولة ليبيا، في إطار متابعة المواقف الليبية تجاه القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.

وحضر الاجتماع من الجانب الليبي الدكتور حسين عبد الحميد حمد، وزير مفوض بالمندوبية، والدكتور خيري عبدالنبي سلامة، مستشار بالمندوبية.


 

دولة ليبيا مجلس جامعة الدول العربية المندوبين الدائمين الأمانة العامة الجمهورية التونسية السفير عبدالمطلب إدريس ثابت الجامعة العربية السفارة الليبية الهاشمي العجيلي مندوب ليبيا تونس ليبيا وزارة الشؤون الخارجية التونسية

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