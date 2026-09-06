«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك عن كواليس جديدة في موقف البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق، وموعد عودته للقاهرة.

وقال ماهر غريب في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "جماهير الزمالك رمت طوبة بيزيرا خلاص".

وتابع: "لا وجود محدد لعودة بيزيرا، ويبقى الوضع كما هو عليه، الزمالك متمسك بموقفه، ولا حلول إلا برجوع اللاعب القاهرة".

وأكمل: "الوضع هيبقى على ما هو عليه قد يخسر الزمالك فنيًا ولكن اللاعب هو الوحيد الخسران، والناس بتقوله أرجع بيقولهم لا".

وتابع: "حسين لبيب كان واضحًا تمامًا مفيش أي حلول مع بيزيرا إلا بعودته، ومفيش موعد محدد لعودة بيزيرا حتى الأن".

وذكر: "هنا تواصل مع محامي اللاعب ووالده، واللاعب لا يحضر الاجتماعات، ولكنه يتواصل مع بعض اللاعبين دون الحصول على تأكيدات بموعد عودته، ولكن فيه تواصل دائم مع نصر عزام المحامي، واحنا شكلنا كده موعودين والله".