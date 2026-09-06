الزمالك يتلقى خطابًا رسميًا لاستدعاء 5 لاعبين لمنتخب الناشئين مواليد 2009

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يتضمن استدعاء 5 لاعبين من فريق الناشئين مواليد 2009، للانضمام إلى معسكر إعداد المنتخب الوطني للناشئين، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ويأتي اختيار خماسي الزمالك في إطار حرص الجهاز الفني للمنتخب على متابعة العناصر المميزة في قطاعات الناشئين بالأندية المصرية، ومنح اللاعبين فرصة للتواجد ضمن قائمة المنتخب خلال فترة الإعداد المقبلة.

5 لاعبين من الزمالك في معسكر منتخب الناشئين

وشملت قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار من فريق الزمالك مواليد 2009 كلًا من أحمد صفوت، الذي يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، وأدهم محمد حسيب، مهاجم الفريق، إلى جانب مالك عمرو، حارس المرمى.

كما ضمت القائمة عزت محمد، الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، ومحمد صبري، مدافع فريق الزمالك، ليصبح إجمالي عدد لاعبي القلعة البيضاء المنضمين إلى المعسكر 5 لاعبين.

ويعكس استدعاء هذا العدد من لاعبي الزمالك الاهتمام بالمواهب الموجودة داخل قطاع الناشئين بالنادي، خاصة مع سعي المنتخبات الوطنية لاكتشاف أفضل العناصر تمهيدًا للاستفادة منها خلال البطولات الدولية المقبلة.

موعد معسكر منتخب مصر للناشئين

ومن المقرر أن يقام معسكر منتخب مصر للناشئين خلال الفترة من 7 وحتى 21 سبتمبر الجاري، وذلك في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويشهد المعسكر برنامجًا تدريبيًا مكثفًا يتضمن تدريبات فنية وبدنية، إلى جانب الوقوف على مستوى اللاعبين ومدى جاهزيتهم قبل خوض المنافسات الدولية المنتظرة.

منتخب الناشئين يستعد لدورة كأس الصداقة بسويسرا

ويستعد منتخب مصر للناشئين للمشاركة في دورة كأس الصداقة الدولية المقرر إقامتها في سويسرا خلال الفترة من 22 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن تمثل البطولة فرصة مهمة للجهاز الفني من أجل تقييم اللاعبين أمام منتخبات مختلفة، بجانب منح العناصر الشابة خبرات دولية تساعدها على التطور خلال الفترة المقبلة.

ويأمل لاعبو الزمالك الخمسة في استغلال فرصة الانضمام إلى المنتخب الوطني وتقديم مستويات قوية خلال فترة المعسكر، من أجل حجز مكان في القائمة التي ستشارك في دورة كأس الصداقة بسويسرا.



