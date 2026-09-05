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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات، بعد تراجع ملحوظ خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع تحركات أسعار الأونصة عالميًا، والتي سجلت نحو 4425 دولارًا.

ويأتي استقرار سعر الذهب في مصر اليوم بعد انخفاض سعر الجرام عيار 21 بنحو 100 جنيه خلال يومين، في حين تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 800 جنيه خلال الفترة نفسها، وسط متابعة مستمرة لتحركات المعدن النفيس عالميًا.
 

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21


 

وتترقب الأسواق تطورات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحركات المرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية والسياسات النقدية، إلى جانب تغيرات الاقتصاد العالمي وحركة الدولار والطلب على الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجلت أسعار الذهب في سوق الصاغة اليوم مستويات متفاوتة بحسب الأعيرة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

  • عيار 24: نحو 7240 جنيهًا للجرام.
  • عيار 21: نحو 6335 جنيهًا للجرام.
  • عيار 18: نحو 5430 جنيهًا للجرام.
  • عيار 14: نحو 4223 جنيهًا للجرام.

ويظل عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين، نظرًا لانتشاره في المشغولات الذهبية المتداولة على نطاق واسع، وهو ما يجعل تحركات سعره محل اهتمام كبير من جانب المقبلين على الشراء أو البيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر للشراء

وعلى جانب أسعار شراء الذهب، سجلت الأعيرة مستويات مختلفة، وفق الأسعار المعلنة للتعاملات، وجاءت كالتالي:

  • عيار 24: نحو 7182 جنيهًا للجرام.
  • عيار 21: نحو 6285 جنيهًا للجرام.
  • عيار 18: نحو 5387 جنيهًا للجرام.
  • عيار 14: نحو 4190 جنيهًا للجرام.
     
سعر الذهب

وتختلف أسعار البيع والشراء في محلات الصاغة وفق طبيعة التعامل، كما قد تتغير الأسعار على مدار اليوم مع تحرك سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار وحجم الطلب على المعدن النفيس.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويأتي عيار 21 في مقدمة الأعيرة التي تحظى بمتابعة المواطنين، سواء الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو الباحثين عن الاستثمار في المعدن الأصفر.

وسجل سعر جرام عيار 21 نحو 6335 جنيهًا للبيع، بينما بلغ نحو 6285 جنيهًا للشراء، وفق المستويات الواردة في تعاملات اليوم السبت.

كما يعكس الجنيه الذهب تحركات أسعار المعدن النفيس بصورة مباشرة، إذ ترتبط قيمته بشكل أساسي بسعر جرام الذهب، ولذلك فإن أي ارتفاع أو انخفاض في عيار 21 ينعكس على قيمة الجنيه الذهب في سوق الصاغة.

الأونصة العالمية عند 4425 دولارًا

وتتأثر حركة سعر الذهب في مصر بشكل واضح بالتحركات العالمية للمعدن النفيس، حيث سجلت الأونصة عالميًا نحو 4425 دولارًا خلال تعاملات اليوم.

وتعد أسعار الأونصة العالمية من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد اتجاهات الذهب محليًا، إلى جانب سعر صرف الدولار وحجم الطلب والعرض داخل سوق الصاغة.

ولهذا السبب يراقب المستثمرون والمتعاملون في محلات الصاغة حركة الذهب العالمية بصورة مستمرة، خاصة في فترات التقلبات الاقتصادية والمالية.

ترقب الفائدة الأمريكية وتأثيرها على الذهب

وتترقب الأسواق المحلية والعالمية تطورات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بمسار أسعار الفائدة وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتؤثر توقعات الفائدة الأمريكية عادة في تحركات الذهب، إذ يراقب المستثمرون تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس مقارنة بالأصول التي تحقق عائدًا.

كما تظل التطورات الاقتصادية العالمية وحركة الدولار من العوامل التي يمكن أن تؤثر في اتجاهات الذهب، إلى جانب حالة التوترات والأحداث التي تدفع المستثمرين في بعض الأحيان إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره من الملاذات الآمنة.
 

سعر الذهب اليوم في مصر

هل يستمر استقرار سعر الذهب في مصر؟

وتظل حركة سعر الذهب في مصر مرهونة بعدد من المتغيرات المحلية والعالمية، ولذلك قد تشهد الأسعار تغيرات جديدة خلال الفترة المقبلة، سواء بالصعود أو الهبوط، وفقًا لحركة الأونصة عالميًا وسعر الدولار ومستويات الطلب في سوق الصاغة.

ويُنصح المتابعون الراغبون في الشراء أو البيع بمتابعة السعر لحظة بلحظة، خاصة أن أسعار الذهب قابلة للتغير خلال ساعات التداول، ولا تشمل الأسعار المعلنة بالضرورة قيمة المصنعية التي تختلف من محل إلى آخر ومن قطعة إلى أخرى.

وبذلك يواصل سعر الذهب في مصر تصدر اهتمامات المواطنين والمستثمرين، مع استمرار متابعة تحركات عيار 21 باعتباره الأكثر تداولًا، إلى جانب مراقبة الأونصة العالمية وتوقعات الفائدة الأمريكية التي قد تحدد اتجاهات المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

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