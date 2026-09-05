أسعار الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. كم وصل عيار 21 الآن؟

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية مع بداية تعاملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، داخل محال الصاغة، بعد تراجعها خلال آخر تداولات أمس بنحو 10 جنيهات لمختلف الأعيرة.

استقرار أسعار الذهب اليوم

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث نحو 6340 جنيهًا لعيار 21، وسط استقرار نسبي في أسعار مختلف الأعيرة الذهبية داخل السوق المحلية.

ويأتي ذلك بعد انخفاض أسعار الذهب خلال تعاملات أمس، حيث فقد الجرام نحو 10 جنيهات بمختلف الأعيرة.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7245 جنيهًا للشراء، مقابل 7188 جنيهًا للبيع، ليظل الأعلى سعرًا بين أعيرة الذهب المتداولة في السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6642 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 6589 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، عند 6340 جنيهًا للشراء، بينما سجل نحو 6290 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5434 جنيهًا للشراء، مقابل 5391 جنيهًا للبيع، وهو من الأعيرة الأكثر تداولًا بعد عيار 21.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50.72 ألف جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 50.32 ألف جنيه.

سعر أوقية الذهب عالميًا

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4434 دولارًا للشراء، مقابل 4433 دولارًا للبيع، وفق آخر تحديثات أسعار الذهب.

وتختلف أسعار الذهب بالمحال من تاجر لآخر وفقًا للمصنعية والدمغة والضريبة، كما تتأثر حركة الأسعار المحلية بالتغيرات في السعر العالمي للذهب وتحركات سعر الدولار.