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أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف.. أخصائي تغذية يحدد ما يجب تجنبه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف.. أخصائي تغذية يحدد ما يجب تجنبه

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أسماء عبد الحفيظ

يعتاد كثير من الأشخاص على تسخين بقايا الطعام داخل أي وعاء متاح، دون الانتباه إلى أن بعض الأواني والعبوات غير مصممة لتحمل الحرارة الناتجة عن استخدام الميكروويف، وهو ما قد يؤدي إلى تلف الوعاء أو انتقال بعض مكوناته إلى الطعام.

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف

وحذر عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، من استخدام الأواني غير المخصصة للميكروويف في تسخين الطعام، موضحًا أن اختيار الوعاء المناسب لا يقل أهمية عن طريقة تسخين الطعام نفسها.

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف 

وقال شمس فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن ليس كل البلاستيك مناسبًا للميكروويف، حتى لو كان مخصصًا لحفظ الطعام في الثلاجة أو الفريزر، لأن بعض العبوات المصممة للتخزين البارد لم تُختبر للاستخدام مع درجات الحرارة المرتفعة.

وأوضح أن تسخين الطعام داخل عبوة غير مخصصة للحرارة قد يؤدي إلى ذوبان أو تشوه العبوة، وقد يسمح بانتقال بعض المواد من الوعاء إلى الطعام، خاصة مع ارتفاع الحرارة أو تسخين الأطعمة الدهنية لفترات طويلة.

وتؤكد وزارة الزراعة الأمريكية أن عبوات التخزين البارد، مثل بعض عبوات الزبادي أو السمن، ليست مخصصة للطهي أو التسخين في الميكروويف، وقد تنتقل مواد كيميائية من البلاستيك إلى الطعام عند تعرضها للحرارة.

ما الأواني التي يجب تجنبها في الميكروويف؟

وأشار أخصائي التغذية إلى ضرورة عدم وضع أي وعاء بلاستيكي داخل الميكروويف إلا إذا كان مكتوبًا عليه بوضوح أنه آمن للاستخدام في الميكروويف .

كما يجب تجنب استخدام الأواني المعدنية أو الأطباق التي تحتوي على زخارف معدنية، إذ يمكن أن تسبب الشرر وقد تؤدي إلى تلف الجهاز. وتوصي الجهات المختصة باستخدام الزجاج أو السيراميك المخصص للميكروويف أو العبوات التي تحمل علامة الأمان الخاصة بالميكروويف.

هل كل البلاستيك خطر؟

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف 

وأكد شمس أن البلاستيك نفسه ليس ممنوعًا بشكل مطلق، ولكن المشكلة في استخدام نوع غير مخصص للتسخين.

وأوضح أن وجود البلاستيك في المطبخ لا يعني أنه صالح لكل الاستخدامات، فهناك عبوات مخصصة للتخزين فقط، وأخرى مصممة لتحمل الحرارة، ولذلك يجب قراءة تعليمات الشركة المصنعة قبل استخدامها في الميكروويف.

كما ينصح بعدم استخدام العبوة إذا أصبحت مشوهة أو ذائبة أو ظهرت عليها علامات تلف بعد التسخين.

ما الطريقة الأكثر أمانًا لتسخين الطعام؟

ولتقليل المخاطر، ينصح بنقل الطعام إلى طبق زجاجي أو خزفي مكتوب عليه أنه مناسب للميكروويف، ثم تسخينه وفق التعليمات الخاصة بالجهاز.

كما يجب الانتباه إلى أن الطعام قد يسخن بشكل غير متساوٍ، لذلك يفضل تقليبه أثناء التسخين وتركه لفترة قصيرة قبل تناوله.

وتشير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن أواني الزجاج والسيراميك والبلاستيك المخصص للميكروويف يمكن استخدامها، بينما يجب تجنب المواد التي قد تذوب أو تسمح بانتقال مكونات إلى الطعام.

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بالصور

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف.. أخصائي تغذية يحدد ما يجب تجنبه

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف

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