كريم رمزي يكشف مستجدات تجديد أشرف بن شرقي مع الأهلي

كشف الإعلامي كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، عن آخر مستجدات ملف تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موضحًا تفاصيل الراتب الحالي للاعب وموقف الإدارة من استمراره مع الفريق.

وأوضح كريم رمزي أن أشرف بن شرقي يحصل حاليًا على 1.4 مليون دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الأهلي يستعد لعقد جلسة مع اللاعب لمناقشة إمكانية تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن إدارة الأهلي ترغب في خفض راتب بن شرقي ليتناسب مع سقف رواتب اللاعبين الأجانب داخل الفريق، والذي يتراوح، وفقًا لما ذكره، بين 700 و900 ألف دولار سنويًا.

وأشار كريم رمزي إلى أن موقف الأهلي سيكون واضحًا خلال جلسة التفاوض، حيث سيستمر بن شرقي مع الفريق حال موافقته على العرض المالي الجديد وتجديد عقده بالشروط التي تضعها الإدارة.

وفي المقابل، أوضح أن عدم موافقة بن شرقي على تخفيض راتبه قد تعني أن الموسم الحالي سيكون الأخير له مع الأهلي، ليصبح مستقبله مع القلعة الحمراء مرتبطًا بنتائج المفاوضات بين الطرفين.

ويترقب جمهور الأهلي ما ستسفر عنه الجلسة المنتظرة بين إدارة النادي وأشرف بن شرقي، في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على استقرار هيكل رواتب اللاعبين ووضع سقف مالي واضح للتعاقدات والتجديدات.