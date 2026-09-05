من بينهم مرتشٍ وتاجر مخدرات.. ترامب يعفو عن 30 شخصاً من سجون أمريكا

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا رئاسيا أو تخفيفا للعقوبة لنحو 30 شخصا، من بينهم إموري جونز أحد المقربين القدامى لمغني الراب جاي-زي.
جاء ذلك في منشور لـ أليس ماري جونسون المسؤولة في البيت الأبيض على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت جونسون : جونز قضى قرابة 16 عاما في سجن اتحادي بتهم تتعلق بالمخدرات.
جدير بالذكر أن جونسون، وهي المسؤولة عن تنسيق جهود العفو وتخفيف الأحكام في البيت الأبيض.
وأُفرج عن جونز عام 2010 بعد أن بعث جاي-زي برسالة إلى قاض نيابة عنه طالبا تخفيض عقوبته.
عمل جونز مديرا تنفيذيا في شركة الترفيه روك نيشن التابعة لجاي-زي، كما شارك في تأسيس علامة بيبر بلينز التجارية للملابس.
فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن من بين المستفيدين الآخرين من إجراءات العفو رئيسا سابقا لنقابة عمالية في فيلادلفيا أُدين بتلقي رشى، وبحارا سابقا في البحرية سُجن على خلفية جرائم تتعلق بالأسلحة النارية.
كما منح ترامب عفوا عن إدانات جنائية أو خفّف أحكاما بالسجن لأكثر من 1700 شخص منذ بدء ولايته الثانية في البيت الأبيض في يناير 2025.