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أخبار العالم

من بينهم مرتشٍ وتاجر مخدرات.. ترامب يعفو عن 30 شخصاً من سجون أمريكا

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أصدر ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا رئاسيا أو تخفيفا للعقوبة لنحو 30 شخصا، من بينهم إموري جونز أحد ​المقربين القدامى لمغني الراب جاي-زي.


جاء ذلك في منشور لـ أليس ماري جونسون المسؤولة في البيت الأبيض  على وسائل ⁠التواصل الاجتماعي.

وقالت جونسون :  جونز قضى قرابة 16 ​عاما في سجن اتحادي بتهم تتعلق بالمخدرات.


جدير بالذكر أن ​جونسون، وهي المسؤولة عن تنسيق جهود العفو وتخفيف الأحكام في البيت الأبيض.


وأُفرج عن جونز عام 2010 بعد ​أن بعث جاي-زي برسالة إلى قاض نيابة عنه طالبا ‌تخفيض ⁠عقوبته.


عمل جونز مديرا تنفيذيا في شركة الترفيه روك نيشن التابعة لجاي-زي، كما شارك في تأسيس علامة بيبر بلينز التجارية للملابس.
 

فيما ذكرت صحيفة ​نيويورك تايمز ​أن من ⁠بين المستفيدين الآخرين من إجراءات العفو رئيسا سابقا لنقابة عمالية في ​فيلادلفيا أُدين بتلقي رشى، وبحارا سابقا ​في ⁠البحرية سُجن على خلفية جرائم تتعلق بالأسلحة النارية.
 

كما منح ترامب عفوا عن إدانات جنائية أو ⁠خفّف ​أحكاما بالسجن لأكثر من 1700 ​شخص منذ بدء ولايته الثانية في البيت الأبيض في ​يناير  2025.

ترامب عفو رئاسي البيت الأبيض المحاربين القدامي مغني الراب جاي زي

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