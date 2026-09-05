من بينهم مرتشٍ وتاجر مخدرات.. ترامب يعفو عن 30 شخصاً من سجون أمريكا

أصدر ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا رئاسيا أو تخفيفا للعقوبة لنحو 30 شخصا، من بينهم إموري جونز أحد ​المقربين القدامى لمغني الراب جاي-زي.



جاء ذلك في منشور لـ أليس ماري جونسون المسؤولة في البيت الأبيض على وسائل ⁠التواصل الاجتماعي.

وقالت جونسون : جونز قضى قرابة 16 ​عاما في سجن اتحادي بتهم تتعلق بالمخدرات.



جدير بالذكر أن ​جونسون، وهي المسؤولة عن تنسيق جهود العفو وتخفيف الأحكام في البيت الأبيض.



وأُفرج عن جونز عام 2010 بعد ​أن بعث جاي-زي برسالة إلى قاض نيابة عنه طالبا ‌تخفيض ⁠عقوبته.



عمل جونز مديرا تنفيذيا في شركة الترفيه روك نيشن التابعة لجاي-زي، كما شارك في تأسيس علامة بيبر بلينز التجارية للملابس.



فيما ذكرت صحيفة ​نيويورك تايمز ​أن من ⁠بين المستفيدين الآخرين من إجراءات العفو رئيسا سابقا لنقابة عمالية في ​فيلادلفيا أُدين بتلقي رشى، وبحارا سابقا ​في ⁠البحرية سُجن على خلفية جرائم تتعلق بالأسلحة النارية.



كما منح ترامب عفوا عن إدانات جنائية أو ⁠خفّف ​أحكاما بالسجن لأكثر من 1700 ​شخص منذ بدء ولايته الثانية في البيت الأبيض في ​يناير 2025.