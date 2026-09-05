قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة قضائية جديدة لـ ترامب قبل إنتخابات التجديد النصفي.. ماذا حدث؟
إشادة برلمانية بالتعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية : يدعم تطوير منظومة التعليم .. ويسهم في تأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل
طرابزون سبور يضم علي حبش أوغلو نهائيًا قبل غلق فترة القيد
ترامب : كأس العالم لكرة القدم حققت 18مليار دولار للاقتصاد الأمريكي
رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2026.. الموقع يفتح اليوم
مساعد وزير التعليم يكشف تفاصيل «البكالوريا المصرية».. 4 مسارات وتخصص الطالب يبدأ من الصف الثاني الثانوي
كل ما تريد معرفته عن مواصفات وأسعار هواتف iPhone 18 Pro قبل الإطلاق
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا على هذا الرابط
أسباب ظهور مديونية مفاجئة عند شحن عداد الكهرباء.. تحذير لأصحاب الكروت
تحذير.. خلط الكلور مع هذه المنظفات يسبب أبخرة خطيرة و مشكلات صحية
أسعار وقود الديزل في أمريكا ترتفع لأعلى مستوياتها على الإطلاق
السكة الحديد تنفي نشوب حريق بالقرب من خط القاهرة – الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب : كأس العالم لكرة القدم حققت 18مليار دولار للاقتصاد الأمريكي

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في بلاده حققت 18 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي ودعمت أكثر من 160 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن السفر والسياحة يعنيان فرص عمل واستثمارات.

وقال الرئيس الأمريكي عبر منصة تروث سوشيال : ما أحوال صيف مذهل للسفر الأمريكي، فقد سافر الأمريكيون نحو 300 مليار ميل، واستقبلت حدائقنا الوطنية 78 مليون زائر، وارتفعت ملايين إلى السماء.

وأضاف ترامب  :  كأس العالم لكرة القدم FIFA وحدها أنتجت أكثر من 18 مليار دولار لاقتصادنا، ودعمت أكثر من 160,000 وظيفة، السفر والسياحة تعني وظائف، واستثمارات، ومليارات الدولارات التي تتدفق إلى الأعمال التجارية والمجتمعات الأمريكية. 

وتابع : نحن نقطع الإجراءات البيروقراطية، ونحدث السفر الجوي، ونجعل الزيارة والأعمال التجارية في الولايات المتحدة أسهل. 

وإختتم ترامب قائلا : أمريكا مفتوحة للأعمال والأفضل قادم بعد ذلك.
 

ترامب الإقتصاد الأمريكي بطولة كأس العالم لكرة القدم أمريكا منصة تروث سوشيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

مصدر أمني ينفي حدوث أو تلقي بلاغات عن حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي

وحدات سكنية

السن يبدأ من 21 سنة.. الشروط الكاملة لحجز شقة الإيجار التمليكي

تنسيق الجامعات

رابط سريع لـ نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

التوقيت الشتوي

رجع الساعة إلى 11 بدلا من 12.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا يوم جمعة

الشريحة الموحدة

قرار رسمي من الوزير بإلغاء الشريحة الموحدة على العدادات الكودية.. من المستفيد؟

عداد الكهرباء

وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط

سعر الذهب

800 جنيه في 24 ساعة.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد

تحذير عاجل من ظاهرة مناخية استثنائية تستمر حتى 2027.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

كنز

إشارة غامضة تقود إلى كنز تاريخي.. ماذا وجدوا داخل السفينة الغارقة؟

أغلى إبل في العالم

أسرار «الإبل المليونية».. ناقة واحدة تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات

إمامة القبلة بالجامع الأزهر 2026.. الشروط واختبارات القبول

إمامة القبلة بالجامع الأزهر 2026.. الشروط واختبارات القبول

بالصور

تحذير.. خلط الكلور مع هذه المنظفات يسبب أبخرة خطيرة و مشكلات صحية

تحذير.. خلط الكلور مع هذه المنظفات قد يسبب أبخرة خطيرة
تحذير.. خلط الكلور مع هذه المنظفات قد يسبب أبخرة خطيرة
تحذير.. خلط الكلور مع هذه المنظفات قد يسبب أبخرة خطيرة

برج الحمل حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. فرصة جديدة وتحذير عاطفي

برج الحمل حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. فرصة جديدة مهنيًا وتحذير عاطفي
برج الحمل حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. فرصة جديدة مهنيًا وتحذير عاطفي
برج الحمل حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. فرصة جديدة مهنيًا وتحذير عاطفي

برج الثور حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. انفراجة وتحسن في حياتك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. مفاجأة في العمل والحب

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد