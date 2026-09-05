ترامب : كأس العالم لكرة القدم حققت 18مليار دولار للاقتصاد الأمريكي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في بلاده حققت 18 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي ودعمت أكثر من 160 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن السفر والسياحة يعنيان فرص عمل واستثمارات.

وقال الرئيس الأمريكي عبر منصة تروث سوشيال : ما أحوال صيف مذهل للسفر الأمريكي، فقد سافر الأمريكيون نحو 300 مليار ميل، واستقبلت حدائقنا الوطنية 78 مليون زائر، وارتفعت ملايين إلى السماء.

وأضاف ترامب : كأس العالم لكرة القدم FIFA وحدها أنتجت أكثر من 18 مليار دولار لاقتصادنا، ودعمت أكثر من 160,000 وظيفة، السفر والسياحة تعني وظائف، واستثمارات، ومليارات الدولارات التي تتدفق إلى الأعمال التجارية والمجتمعات الأمريكية.

وتابع : نحن نقطع الإجراءات البيروقراطية، ونحدث السفر الجوي، ونجعل الزيارة والأعمال التجارية في الولايات المتحدة أسهل.

وإختتم ترامب قائلا : أمريكا مفتوحة للأعمال والأفضل قادم بعد ذلك.

