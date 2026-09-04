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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير عاجل.. منتج في الـSupplies يهدد صحة طفلك

السبلايز
السبلايز
ريهام قدري

مع عودة الأطفال إلى المدارس، وطلبات السبلايز  يتزايد الإقبال على ألعاب السلايم بأشكالها وألوانها المختلفة، لكن بعض المنتجات قد تستدعي الحذر، خاصة إذا كانت تحتوي على مواد كيميائية مثل مركبات البورات أو تم استخدامها بطريقة غير آمنة.

وتشير بيانات علمية منشورة عبر PubMed إلى أن حمض البوريك والبوراكس يمكن أن يمتصهما الجلد بدرجات متفاوتة، مع اختلاف مستوى الامتصاص بحسب تركيز المادة وحالة الجلد.

لذلك ينصح الخبراء بضرورة اختيار منتجات السلايم المخصصة للأطفال والتي تحمل بيانات واضحة عن المكونات والعمر المناسب للاستخدام، مع تجنب المنتجات مجهولة المصدر.

كما يجب تعليم الطفل عدم وضع السلايم في الفم أو الاقتراب به من العينين، وغسل اليدين جيدا بعد اللعب، وعدم استخدامه على الجلد المصاب أو المجروح.

وفي حالة ظهور احمرار أو تهيج شديد بالجلد بعد استخدام المنتج، يجب التوقف عن استعماله واستشارة الطبيب إذا استمرت الأعراض.

المصدر: PubMed

سبلايز تحذير من منتج بالسبلايز السبلايز

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