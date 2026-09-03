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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بإطلالة صيفية جريئة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
آية التيجي

خطفت الفنانة التركية هاندا أرتشيل الأنظار بأحدث إطلالاتها الصيفية، بعدما شاركت متابعيها مجموعة من الصور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة تجمع بين الألوان الزاهية والتصميم العصري، وسط أجواء طبيعية خلابة.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

وحظيت إطلالة هاندا أرتشيل بتفاعل واسع من جمهورها، خاصة مع اختيارها فستانًا صيفيًا لافتًا جمع بين البساطة والجرأة، ليمنحها مظهرًا أنثويًا مميزًا يتناسب مع أجواء العطلات والمصايف.

واختارت هاندا أرتشيل فستانًا صيفيًا بدون أكمام، جاء بتصميم عصري يبرز منطقة الكتفين والخصر، بينما تميزت خامته وتصميمه بخطوط وتدرجات تجمع بين الأبيض والوردي والمرجاني أو البرتقالي، وهي ألوان صيفية منعشة أضفت حيوية واضحة على الإطلالة.

وجاء الجزء العلوي من الفستان باللون الأبيض مع تفاصيل ملونة عند منطقة الخصر، بينما اتجه الجزء السفلي إلى درجات المرجاني والبرتقالي، ما منح التصميم مظهرًا لافتًا دون الحاجة إلى الكثير من الإكسسوارات.

كما تميز الفستان بقصة أنيقة تحدد الخصر وتنسدل بشكل انسيابي، لتجمع هاندا من خلاله بين الأناقة والراحة والطابع الصيفي.

هاندا أرتشيل تختار تسريحة شعر بسيطة

أما من ناحية الشعر، فاعتمدت هاندا أرتشيل تسريحة ضفيرة طويلة مع رفع الجزء الأمامي من الشعر إلى الخلف، وهو اختيار عملي وأنيق في الوقت نفسه، خاصة مع الأجواء الصيفية.

وساعدت التسريحة في إبراز ملامح وجهها وكتفيها، كما منحت الإطلالة طابعًا شبابيًا وبسيطًا بعيدًا عن التكلف.

أقراط زرقاء تكمل الإطلالة

ولإضافة لمسة من الألوان إلى مظهرها، نسقت هاندا أرتشيل مع الفستان أقراطًا باللون الأزرق، جاءت كقطعة بارزة بجوار الألوان الدافئة الموجودة في الفستان.

واعتمدت على إكسسوارات محدودة، وهو ما حافظ على تركيز الإطلالة على الفستان نفسه وعلى ألوانه المتداخلة.

هاندا أرتشيل

مكياج هاندا أرتشيل في أحدث ظهور

وفيما يتعلق بالمكياج، اختارت هاندا أرتشيل مكياجًا ناعمًا وطبيعيًا، مع إبراز العينين وتحديد ملامح الوجه بطريقة بسيطة، إلى جانب درجات هادئة على الشفاه.

وجاء المكياج متناسقًا مع طبيعة الإطلالة الصيفية، ليمنحها مظهرًا مشرقًا دون مبالغة.

هاندا أرتشيل تستمتع بأجواء الطبيعة

ولم تكن الإطلالة وحدها محور اهتمام المتابعين، إذ ظهرت هاندا وسط أجواء طبيعية مميزة، مع خلفية تضم الجبال والأشجار والمياه، بينما بدت الأجواء وكأنها جزء من عطلة صيفية هادئة.

واختارت الفنانة التركية الوقوف أمام أحد المناظر الطبيعية، ما جعل الصور تجمع بين إطلالة الموضة وأجواء السفر والاستجمام.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصور، مشيدين باختيارها للألوان والتصميم الصيفي الذي منحها مظهرًا مختلفًا ولافتًا.

هاندا أرتشيل وإطلالاتها العصرية

وتشتهر هاندا أرتشيل باهتمامها بالموضة وتنوع اختياراتها بين الإطلالات الكاجوال والفساتين الأنيقة، وتحرص في كثير من ظهورها على اختيار تصميمات عصرية تتناسب مع طبيعة المناسبة والمكان.

وتأتي إطلالتها الأخيرة لتؤكد اعتمادها على الألوان الجريئة والتصميمات البسيطة كأحد الخيارات المناسبة للإطلالات الصيفية، خاصة خلال العطلات والرحلات.

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بالصور

بإطلالة صيفية جريئة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

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