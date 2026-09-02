إطلالة صيفية .. أمينة خليل تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام | شاهد

نشرت الفنانة أمينة خليل، صورًا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة صيفية.

إطلالة أمينة خليل

وتألقت أمينة خليل، مرتديه توب باللون الفيروزي، ونسقت معه جيب بنفس اللون ذا تصميم مختلف ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد أمينة خليل، في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت أمينة خليل، تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع إطلالتها الجذابة

ونعرض لكم صور الفنانة أمينة خليل