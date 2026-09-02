5 مرشحين لتدريب طرابزون التركي بعد رحيل فاتح تيكي

أعلن نادي طرابزون التركي رحيل المدير الفني للفريق فاتح تيكي بعد تدهور حالة الفريق في بطولة الدوري التركي بجانب الخروج المبكر من بطولة الدوري الأوروبي.

وبدأ نادي طرابزون خطوة البحث عن بديل للمدير الفني حيث سيتولى حسين تشيمشير قيادة أمام جنتشلربيرليجي بشكل مؤثت بعد إقالة فاتح تيكه بعد خسارة آميد سبور

أبرز المرشحين لتدريب طرابزون

ويظهر أنطونيو كونتي مدرب نابولي السابق كأبرز الأسماء المرشحة لخلافة فاتح تيكي ويحظى بدعم كبير من الجماهير

ويتواجد ضم القائمة البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب باوك اليوناني السابق وفيتور بيريرا المدرب السابق لفناربخشة وتولى تدريب نوتنجهام فورست مؤخرًا

وتضم القائمة عدد من المدربين الأتراك وهم شنول غونيش وعبد الله أفجي وأردا توران مدرب شاختار دونيتسك السابق.

موعد مباراة طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يتطلع صلاح ورفاقه إلى استعادة الانتصارات وتعويض خسارة الجولة الثالثة.

وتلقى فريق طرابزون سبور خسارة مؤلمة أمام أميد سبورتيف بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري التركي، رغم نجاح الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل هدف الفريق الوحيد خلال اللقاء.

وبدأ طرابزون سبور المباراة بشكل قوي، وتمكن من التقدم مبكرًا عن طريق صلاح، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض ويقلبوا النتيجة خلال الشوط الثاني، وينجحوا في خطف الانتصار بهدف قاتل مع نهاية المباراة.