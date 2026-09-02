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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استعدادا لافتتاحه رسميا.. رئيس جامعة طنطا وعميد كلية الطب يتفقدان التجهيزات النهائية بمركز السكتة الدماغية

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

تفقد الأستاذ الدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا والأستاذ الدكتور محمد حنتيرة عميد كلية الطب مركز السكتة الدماغية الجديد بمستشفيات جامعـة طنطـا وذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد البديوى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور محمد جابر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والأستاذ الدكتور إيهاب شوقى مدير المركز والدكتور شاكر حسين إستشارى ومدير برنامج زمالة التدخل العصبى والسكتة الدماغية فى مستشفى "بيبي ميموريال" (Baby Memorial Hospital) فى كاليث كيرالا - الهند والدكتورة أمل الهاشمى استشارية أولى فى أمراض المخ والأعصاب والسكتة الدماغية حاصلة على البورد الكندى من جامعة مكغيل زائرة زميلة أبحاث سابقة فى جامعة أكسفورد والدكتور محمد المخلافى الأستاذ المشارك لطب السكتة الدماغية والأشعة التداخلية العصبية فى كلية كامينغ للطب بجامعة كالغارى والمدير الطبى لوحدة السكتات الدماغية الحادة فى مركز فوت هيلز الطبى وعدد من السادة مديرى المستشفيات الجامعية ونوابهم ورؤساء الأقسام ومديرى الوحدات .

توجيهات جامعة طنطا 

خلال جولته أكد رئيس الجامعة أن المركز يمثل إضافة نوعية لخدمات المنظومة الطبية والمستشفيات الجامعية بطنطا، وخطوة رائدة كونه أول مركز مستقل بالكامل على مستوى الجمهورية مخصص لرعاية مرضى السكتة الدماغية، مؤكدا أن جامعة طنطا تضع في مقدمة أولوياتها إنشاء وتطوير المراكز والمستشفيات المتخصصة وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية والتقنيات العالميةبما يضمن تقديم رعاية صحية فائقة وسريعة تعتمد أعلى معايير الجودة العالمية، وتساهم بفعالية في دعم صحة المواطنين بالدلتا والجمهورية.

رفع كفاءة الخدمات 

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور محمد حنتيرة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على سعى إدارة الكلية والمستشفيات الجامعية لتطوير بنيتها التحتية وتوفير بيئة طبية متكاملة لخدمة المرضى تواكب أحدث النظم العالمية بدعم مطلق ومستمر من الأستاذ الدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعـة طنطا لكلية الطب ومستشفياتها الجامعية موجها لسيادته خالص الشكر والثناء حيث كان لسيادته دورا كبيرا ولجامعة طنطا الدور الأكبر فى دعم إنشاء هذا المركز.

وقدم الأستاذ الدكتور إيهاب شوقى مدير المركز عرضاً تقديمياً تناول خلاله إمكانيات المركز المتطورة والتجهيزات الطبية الحديثة التى يمتلكها موضحاً أنه يُعد أول مركز مستقل بالكامل (Stand-alone) على مستوى الجمهورية مُخصص لخدمة وتقديم الرعاية الطبية الفائقة لمرضى السكتة الدماغية.

دعم المرضي وتحسين الخدمات الصحية 

وجدير بالذكر أن المركز يشتمل على عدد ٢٩ سريرا مجهز بأحدث الإمكانيات منهم ٦ سراير عناية مركزة ووحدة الأشعة ( جهاز أشعة مقطعية وجهاز الرنين المغناطيسي ) وحدة الأشعة التلفزيونية و٢ كبسولة للقسطرة المخية وجراحة المخ والأعصاب ووحدة التأهيل العصبي والعيادات الخارجية والصيدلية وقاعة للتدريب الطبى المستمر ووحدة التسجيل الطبى.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي تحسين خدمات المواطنين علاجية كلية الطب قسم السكته الدماغية

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