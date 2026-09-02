القبض على 5 أشخاص ينقبون عن الأثار أسفل عقار بالسيدة زينب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم (5 أشخاص) وضٌبط بحوزتهم الأدوات والمعدات الخاصة بالتنقيب ، وذلك حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بذات العقار، وتم العُثور على حفرة بالطابق الأرضى بمساحة متر بعمق (4 متر) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإعتقادهم بوجود آثار أسفل العقار المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





