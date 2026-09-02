احجز الآن.. استمرار فتح باب حجز تقاوي البطاطس لموسم 2026

عقد الدكتور علاء عزوز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، اجتماعًا مع العاملين بفرع الاتحاد في الإسكندرية لمتابعة جاهزية الفرع، ووضع خطة عمل متكاملة للموسم، تستهدف رفع كفاءة الأداء وتنشيط المبيعات وتحقيق المستهدفات وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين والمنتجين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار الاستعداد المبكر لموسم البطاطس 2026.

وأكد عزوز، خلال الاجتماع، أهمية الاستعداد الجيد للموسم وضرورة أن يكون فرع الإسكندرية أكثر فاعلية في تقديم الخدمات والتواصل المباشر مع المزارعين والمنتجين مع سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم.

وشدد على أن الوصول إلى صغار مزارعي البطاطس وخدمتهم يمثل أولوية رئيسية للاتحاد من خلال التوسع في تقديم الخدمات والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المزارعين مع توفير التقاوي المناسبة ذات الجودة الجيدة وبأسعار تنافسية بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين إنتاجية وجودة المحصول ودعم المزارعين خلال الموسم.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد أهمية تعزيز التعاون والتواصل مع الجمعيات التعاونية الزراعية وجمعيات منتجي البطاطس وجمعيات منتجي الحاصلات البستانية والخضر والفاكهة باعتبارها شريكًا أساسيًا في الوصول إلى المزارعين والمنتجين والتعرف على احتياجاتهم وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الاتحاد.

وشدد عزوز على ضرورة تسهيل وتسريع عمليات تسليم التقاوي والخدمات المرتبطة بالموسم والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سرعة تقديم الخدمة مع الالتزام بالإجراءات المنظمة للعمل بما يضمن حصول المزارعين على احتياجاتهم في التوقيت المناسب.

حجز تقاوي البطاطس

وفي هذا السياق، أعلن عن استمرار فتح باب حجز تقاوي البطاطس للمزارعين والمنتجين لموسم 2026 من خلال الاتحاد، داعيًا الراغبين للإسراع بالتسجيل والحجز لضمان استلام حصصهم من التقاوي المعتمدة ذات الجودة العالية والإنتاجية المتميزة في المواعيد المقررة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية متابعة حركة المبيعات ومعدلات تحقيق المستهدفات بصورة مستمرة ورفع كفاءة أداء الفرع والتعامل السريع مع أي تحديات تواجه العمل بما يعزز قدرة الفرع على خدمة المزارعين والمنتجين وتحقيق أهداف الاتحاد خلال الموسم.

وأشار رئيس الاتحاد الى استمرار العمل على ترجمة توجيهات الوزارة إلى إجراءات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع بما يدعم المزارعين ولا سيما صغار المزارعين ويوفر احتياجاتهم من التقاوي والخدمات في الوقت المناسب ويسهم في إنجاح موسم البطاطس 2026 وتحسين كفاءة الإنتاج وجودة المحصول وتعزيز القدرة التنافسية للحاصلات البستانية المصرية.

يأتي ذلك في إطار أولويات وزارة الزراعة، بدعم المزارعين وتيسير حصولهم على مستلزمات الإنتاج ورفع كفاءة الخدمات الزراعية وتحسين الإنتاجية والجودة وتعزيز التواصل المباشر مع المنتجين بما يدعم استدامة العملية الإنتاجية ويرفع القدرة التنافسية للحاصلات الزراعية المصرية.