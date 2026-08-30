الطماطم بـ25 والبطاطس بـ30 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الخضروات في الأسواق

ارتفعت أسعار الخضروات اليوم الاحد في الاسواق، وصعدت أسعار الطماطم لتراوح في الاسواق بين 15 و25 جنيها للكيلو.

أسعار الطماطم

سعر الطماطم تراوح بين 6 و15 جنيها في سوق العبور لتتراوح في اسواق التجزئة بين 15 و25 جنيها للكيلو.

سعر البطاطس

سعر البطاطس تراوح بين 10 و20 جنيها في الجملة ليصل إلى التجزئة بين 20 و30 جنيها.

أسعار البصل

سعر البصل الابيض تراوح بين 8 و13 جنيها في الجملة ليصل إلى التجزئة بين 12 و20 جنيها.

سعر البصل الاحمر تراوح بين 7 و11 جنيها في الجملة ليصل إلى التجزئة بين 12 و18 جنيها.

أسعار الخضروات في سوق العبور

سعر الكوسة تراوح بين 13 و25 جنيها

سعر الجزر العروش تراوح بين 9 و15 جنيها

سعر الفاصوليا تراوح بين 35 و 50 جنيها

سعر الباذنجان البلدي تراوح بين 4 و7 جنيهات .

سعر الباذنجان الرومي تراوح بين 3 و5 جنيهات

سعر الباذنجان الابيض تراوح بين 4 و7 جنيهات .

سعر الفلفل البلدي

سعر الفلفل البلدي تراوح بين 5 و9 جنيهات

سعر الفلفل الرومي صوب بين 5 و9 جنيهات

سعر الفلفل الحامي البلدي تراوح بين 5 و10 جنيهات

سعر الخيار الصوب 12 و18 جنيها

سعر الخيار البلدي تراوح بين 8 و12 جنيها

سعر البامية تراوح بين 30 و42 جنيها

سعر القلقاس تراوح بين 10 و14 جنيها