الدولار يرتفع أمام الجنيه.. وهذا أعلى سعر للبيع في البنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد ارتفاعًا في جميع البنوك العاملة في مصر.

ارتفاع سعر الدولار

وصعد سعر صرف الدولار بمتوسط 50 قرشا خلال تعاملات اليوم الأحد 30-8-2026.

أسعار الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي وبنك أبوظبي الإسلامي 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

فيما بلغ السعر في بنك الكويت الوطني وقناة السويس 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في التجاري الدولي نحو 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وفي بنك مصر والتعمير والإسكان والمصري الخليجي والمصرف المتحد، سجل سعر الدولار نحو 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

بينما بلغ في البنك الأهلي المصري نحو 50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار نحو 50.49 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية والمصرف العربي الدولي.

ووصل سعر الدولار الي 50.48 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع في بيت التمويل الكويتي وبنك مصر.