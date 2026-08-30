ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

حصل “صدى البلد” على أسماء المتوفى والمصابين في حادث الدهس الذي وقع بشارع الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح، وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين، عقب دهسهم بواسطة سيارة قبل انقلابها.

أسماء ضحايا الحادث

وأسفر الحادث عن وفاة مجدي فؤاد يوسف، 47 سنة، من محافظة البحيرة، فيما أصيب 8 أشخاص آخرون، وهم:

بيشوي مجدي فؤاد، 16 سنة، البحيرة.

فتحي أحمد عبد العزيز، 66 سنة، الإسكندرية.

عمر فرج أحمد، 29 سنة، القاهرة.

نبيل عبد الله محمد، 44 سنة، القاهرة.

هدى يحيى عبد المنعم، 40 سنة، الإسكندرية.

أبانوب روماني توفيق، 22 سنة، مطروح.

رقية نبيل عبد الله، 3 سنوات، القاهرة.

هانم إبراهيم علي، 26 سنة، الإسكندرية.

وأفادت البيانات الأولية بأن جميع المصابين يعانون من كدمات متفرقة بالجسم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يجري فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه.