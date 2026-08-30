أسعار الذهب في مصر اليوم.. تراجع رغم الإجازة الأسبوعية

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا، رغم الإجازة الأسبوعية، بالتزامن مع خسارة الذهب عالميًا مستوى 4500 دولار في تداولات البورصة العالمية، متأثرًا بالانخفاض القوي في الأسعار عالميًا، وإعادة تسعير الأسواق لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

وجاءت أسعار الذهب في مصر وفقًا لما تم عرضه خلال برنامج «صباح البلد» كالتالي:

عيار 18: 5421 جنيهًا.

5421 جنيهًا. عيار 21: 6325 جنيهًا.

6325 جنيهًا. عيار 24: 7229 جنيهًا.

7229 جنيهًا. الجنيه الذهب: 50600 جنيه.

وعلى الجانب الآخر، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي أكبر تدفقات نقدية أسبوعية لها منذ 11 شهرًا خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس، بإجمالي تدفقات بلغت نحو 6.4 مليار دولار.