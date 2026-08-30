قتيل وجرحى في إطلاق نار خلال حفل موسيقي بسويسرا

أعلنت الشرطة السويسرية مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدد من الأشخاص بجروح، إثر إطلاق نار وقع في وقت مبكر من صباح الأحد خلال فعالية موسيقية في مضمار سباق الخيل بمنطقة شاخن التابعة لمدينة آراو شمال البلاد.



وفتحت السلطات تحقيقاً واسعاً ودعت السكان إلى الابتعاد عن موقع الحادث، وفقا لوكالة رويترز.

إطلاق "عدة أعيرة" على حشد كبير



وقالت شرطة مقاطعة آرجاو في بيان إنها تلقت بلاغات عن "إطلاق عدة أعيرة نارية على مجموعة كبيرة من الناس" خلال فعالية أقيمت في مضمار سباق الخيل بشاخن، وذلك بعد الساعة 2:30 صباحاً بقليل.



وأضافت الشرطة عبر منشور على منصة X: "آراو: إطلاق نار ليلي في فعالية بمدينة شاخن. عدد من الضحايا. عملية أمنية واسعة النطاق جارية. يرجى الابتعاد عن المنطقة. سيتم نشر المزيد من المعلومات لاحقاً".



وأكدت المتحدثة باسم الشرطة فانيسا رامبولد لصحيفة "بليك" المحلية أن تفاصيل الحادث لا تزال غير واضحة، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت في مراحلها الأولى.



استنفار أمني وإغلاق المسبح العام



أدى الحادث إلى استنفار أمني كبير في المدينة.

وبحسب الصحيفة، تم الدفع بوحدة الاستجابة للكوارث التابعة لكانتون آرجاو، إلى جانب مروحية "سوبر بوما" تابعة للجيش السويسري، إلى موقع الحادث.

وقررت السلطات إغلاق المسبح العام في آرجاو "حتى إشعار آخر" بسبب العملية الأمنية.

وقالت الشرطة في منشور لاحق: "نظراً للعملية الأمنية الكبيرة الجارية، سيظل مسبح آراو مغلقاً حتى إشعار آخر. نرجو من الزوار الابتعاد عن منطقة آراو شاخن".



وقع الحادث على هامش مهرجان "آراور ريف"ووفقاً لصحيفة "بليك"، وقع إطلاق النار على هامش "حفل آرجاور ريف"، وهو مهرجان سنوي لموسيقى التكنو استقطب نحو 3500 شخص إلى مضمار شاخن بين الساعة الثالثة مساء السبت والساعة الثانية صباح الأحد.

ونقلت الصحيفة عن شهود قولهم إنهم سمعوا "طلقات نارية متكررة" عند حوالي الساعة 2:35 صباحاً.

وقال أحد الحاضرين إنه ظن في البداية أن الأمر يتعلق بألعاب نارية قبل أن يهرع للاحتماء تحت منصة الدي جي.

ولم تعلن الشرطة حتى الآن عن توقيف أي مشتبه به على خلفية الحادث، ولا تزال ملابسات إطلاق النار ودوافعه قيد التحقيق.